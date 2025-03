La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi

La scelta giusta per il club bianconero, chiamato a pensare al futuro, con decisioni importanti per provare a risollevarsi

E’ una crisi senza fine quella che ha colpito la Juventus. I bianconeri, dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta a Torino, sono stati battuti nettamente anche dalla Fiorentina.

A Firenze, la squadra di Raffaele Palladino ha archiviato la pratica, davvero in pochi minuti, facendo sprofondare la Vecchia Signora, che a fine gara, però, ha deciso di proseguire con Thiago Motta.

La Juventus ha perso il quarto posto e vivrà i prossimi giorni, dedicati alle nazionali, nel peggior modo possibile. La stagione è chiaramente fallimentare, ma senza la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe totalmente un disastro. I bianconeri sono usciti dall’Europa e dalla Coppa Italia, per mano di avversari alla portata di Locatelli e compagni, come il Psv Eindhoven e l’Empoli. Tutti così sono finiti nel mirino della critica.

Dopo un mercato sontuoso come quello fatto l’estate scorsa, dove si è speso davvero parecchio, è difficile immaginare una rivoluzione in campo. Più facile che avvenga dietro le scrivanie e in panchina. L’avventura dell’ex allenatore del Bologna è chiaramente giunta al capolinea ed è ormai solo questione di tempo, ma rischia anche chi lo ha scelto, Cristiano Giuntoli.

Svolta in casa Juventus: finalmente Del Piero

In casa Juventus nessuno, dunque, può ritenersi al sicuro. E’ evidente, d’altronde, che per svoltare per davvero servono decisioni forti.

Ai nostri utenti così abbiamo chiesto quale grande ritorno darebbe quell’aiuto necessario per voltare finalmente pagina. Ad ottenere il maggior numero dei voti è stato così Alex Del Piero. Chi ha preso parte al sondaggio, proposto da Calciomercato.it, sulla propria pagina X, ha scelto l’ex numero 10 come dirigente, col 40,7% delle preferenze.

Del Piero ha così preceduto l’opzione “Andrea Agnelli presidente”, che si è fermata al 28,8%. Più staccate le alte possibilità: non convince del tutto un rientro alla base di Beppe Marotta, come Ad (16,9%) e la suggestione Zinedine Zidane come all’allenatore. Vedere l’ex Real Madrid sulla panchina bianconera non appare essere oggi la priorità (13,6%).