Il mister perde la testa dopo lo 0-3, faccia a faccia in diretta: “Sei una brutta persona!”

Animi tesissimi nell’intervista postpartita dopo il tonfo in trasferta nello scontro diretto: “Devi rispettare le persone, cosa hai vinto nella vita?”

Situazione tesa nel postpartita dei due big match giocati nella serata di ieri, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter. Senza dimenticare Bologna-Lazio, con i biancocelesti sotto il settore ospiti a colloquio con i tifosi. Il tecnico Baroni ha chiesto di prendersela con lui, che la responsabilità è la sua e la squadra non c’entra niente: “Vi chiediamo scusa”. Finendo almeno con gli applausi di incoraggiamento dopo la seconda goleada subita in stagione, ancora più cocente perché in uno scontro diretto per l’Europa che può pesare davvero tantissimo.

Nervi tesi pure al Franchi per la Juventus, ma non davanti alle telecamere per i tesserati. I tifosi allo stadio e sui social sono in rivolta ormai, un’altra batosta difficile da digerire che mette in serissimo pericolo anche il quarto posto, ultimo obiettivo stagionale. Il Bologna ha scavalcato la squadra di Motta, la Lazio resta a -1 e anche Roma, Milan e Fiorentina si sono avvicinate sensibilmente all’alba del rush finale di questa stagione che prevede diversi scontri diretti. Pure a Bergamo dopo Atalanta-Inter Gasperini ha avuto di che recriminare: dopo l’espulsione in campo il tecnico della Dea ha ribadito l’amarezza per il rosso a Ederson che ha “rovinato la partita”. Insomma, serata complicata per gli allenatori. Probabilmente mai quanto è stata quella di Gennaro Gattuso, che nel postpartita del cocente 0-3 nello scontro in vetta col Rijeka – costato la vetta – ha perso la testa al momento dell’intervista.

Gattuso fuori di sé con l’ex calciatore croato: “Devi avere rispetto, cosa hai vinto nella vita?”

L’allenatore della Dinamo Zagabria si è presentato a ‘MAXSport’ nello studio allestito in campo con l’ex calciatore Josko Jelicic, togliendosi qualche masso dalla scarpa. “A te non do la mano, perché parli troppo. Devi rispettare le persone, tu hai giocato a calcio e capisci la situazione. E parli sempre male, molto male”, esordisce Gattuso. “Tu giochi molto male”, risponde Jelicic. “Devi portare rispetto, tu parli solo in studio, parla qui di calcio”, continua ‘Rino’ agitando il dito sotto il volto del suo interlocutore che non gradisce: “Non con la mano, devi avere rispetto per me”.

Gattuso continua e rincara la dose: “Parla faccia a faccia, non voglio parlare con te. Questa è l’ultima volta, se tu sei qui io non parlo più con la tv. Sei una brutta persona”. E la replica è ancora piccata: “Tu sei uno straniero, devi avere rispetto”. Ma il mister non ci sta: “Cosa hai vinto nella vita? Quando parli sembra che hai vinto tutto, devi avere rispetto per le persone. Non voglio parlare con te”. Tutto questo rispondendo un po’ in inglese, un po’ in spagnolo e un altro po’ in italiano. E il botta e risposta si conclude così, con Gattuso che risponde all’intervistatrice: “Sconfitta? Meritatissima…”