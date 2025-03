Esonero Motta, è tutto nelle mani di Elkann: cosa rischia Giuntoli | CM.IT

Il Football director non è più il deus ex machina della Juventus. Le possibili ripercussioni del fallimento sportivo su cui ha scommesso anche se stesso

Non Giuntoli, che ieri a parole lo ha confermato pur avendolo mollato da tempo. Come raccolto da Calciomercato.it, l’esonero o meno di Thiago Motta prima della fine della stagione, magari subito approfittando della sosta per le Nazionali, sarà una decisione che prenderà solo e soltanto John Elkann.

Il numero uno di Exor e della Juventus è di rientro in Italia dal Brasile: mercoledì è atteso a Roma in Parlamento, davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, in qualità di Presidente di Stellantis.

Il fallimento del progetto Thiago Motta è, in larga parte, anche il fallimento del progetto Giuntoli, visto che sul tecnico italo-brasiliano aveva scommesso moltissimo, anche se stesso, andando alla rottura con Massimiliano Allegri.

Giuntoli, meno centralità e poteri dopo il fallimento del progetto Motta

Da quel che filtra è che adesso rischia di perdere quel potere che gli era stato conferito nel 2023 a inizio mandato, un potere ampio sul mercato e, soprattutto, sulla scelta dell’allenatore. Un potere che, in verità, sembra un po’ già aver perso: in ottica Champions, obiettivo vitale per il club, Giuntoli avrebbe esonerato Motta.

Il problema è che non ha potuto farlo, perché tale decisione spetta spetta esclusivamente a chi è sopra di lui, cioè a John Elkann, il quale prima del ‘Franchi’ aveva ‘tranquillizzato’ Motta.

Ora bisogna capire quali saranno i margini operativi di Giuntoli anche nella scelta del nuovo allenatore. Per l’ingaggio di Motta al posto di Allegri ebbe carta bianca. Dopo un anno disastroso, in cui pure lui ha commesso grandi errori sul mercato e dei limiti nella gestione delle problematiche interne, i suoi margini di operatività potrebbero ridursi.