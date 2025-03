Casadei e Ruggeri in coro: “Grazie Spalletti”. C’è anche Cambiaso ad Appiano Gentile

Parola ai due debuttanti dal ritiro azzurro nel centro sportivo dell’Inter. Allarme rientrato per il jolly della Juventus

L‘Italia si è ritrovata ad Appiano Gentile per preparare la doppia sfida dei quarti di Nations League contro la Germania. Il centro sportivo dell’Inter sarà infatti la casa della Nazionale nei prossimi giorni, in previsione della gara d’andata di San Siro e successivamente del ritorno a Dortmund.

Dal ritiro azzurro hanno parlato nel primo pomeriggio i due debuttanti Cesare Casadei e Matteo Ruggeri, alla prima chiamata da parte del Ct Spalletti. “È arrivato tutto molto in fretta, al Torino ho trovato continuità ed era quello che cercavo. Sono orgoglioso per la prima convocazione e devo ringraziare mister Spalletti anche per le parole di stima“, sottolinea Casadei. L’ex Chelsea si sofferma anche su suo ruolo: “Mi reputo un centrocampista a cui piace inserirsi e buttarsi dentro per cercare il gol. Mi metterò a completa disposizione di Spalletti”.

Sull’esperienza in Inghilterra: “Mi ha formato come calciatore, sono stati due anni molto importanti per me. Non vedo tante differenze con l’Italia. Devo ringraziare il Torino che mi ha dato subito fiducia: da mister Vanoli, a tutti i compagni e lo staff”. Casadei spiega infine sul paragone con Tardelli: “Credo ci sia stato un malinteso, mi sono informato. Ho detto che non ricordavo l’urlo (sorride, ndr).”

Italia, prima chiamata per Ruggeri: “Spalletti simile a Gasperini”

Insieme a Casadei, l’altro protagonista della conferenza stampa di apertura del ritiro ad Appiano è stato Ruggeri: “Per me è un sogno essere qua e un motivo d’orgoglio. Ringrazio il Ct Spalletti per la chiamata. Gasperini mi ha fatto crescere come calciatore e uomo all’Atalanta. Hanno una filosofia di gioco simile con Spalletti”, le parole del laterale orobico.

🗣️ #Italia – #Ruggeri in conferenza: “Per me è un sogno essere qua, ringrazio il Ct #Spalletti per la chiamata. #Gasperini mi ha fatto crescere come calciatore e uomo, hanno una filosofia di gioco simile con Spalletti” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/76bdXj1H4U — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 17, 2025

Sulla sconfitta di ieri in campionato nel match al vertice contro la capolista Inter: “Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato. Per 60 minuti abbiamo giocato alla pari, poi loro sono stati più determinati negli episodi chiave. Purtroppo è andata male”. A una parte della conferenza di Casadei e Ruggeri ha assistito anche il capo delegazione Gigi Buffon.

🇮🇹 #Italia – C’è anche Gigi #Buffon nel ritiro della Nazionale ad Appiano Gentile: il capo delegazione azzurro ha seguito una parte della conferenza di #Casadei e #Ruggeri 📸 @GiokerMusso pic.twitter.com/pOO1C0sOED — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 17, 2025

Nel ritiro azzurro è arrivato anche Cambiaso, regolarmente convocato dopo i problemi accusati domenica nella disfatta della Juventus sul campo della Fiorentina. Nessun problema particolare alla caviglia per il jolly bianconero, dopo gli esami svolti in mattinata al J-Medical. Le condizioni di Cambiaso saranno rivalutate dallo staff medico della Nazionale in vista del doppio impegno con la Germania. Intanto per il match del ‘Meazza’ di giovedì sera sono stati staccati al momento circa 45 mila tagliandi.