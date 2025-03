Calciomercato, da Torino: assalto a Reijnders, offerta folle in estate

Milan, oltre al danno anche la beffa? La formazione rossonera, nonostante le prestazioni non convincenti sotto la guida di Paulo Fonseca, potrebbe rientrare nella corsa alla qualificazione in Champions League ma non è detto che alla fine il Milan riesca ad arrivare 4o, intanto però le prestazioni di Reijnders attirano sempre più l’attenzione.

Milan: Reijnders tra gol e mercato

Niente Champions League nella prossima stagione ed addio a Reijnders: lo scenario che potrebbe profilarsi per il popolo rossonero sembra il peggiore. Senza un piazzamento nelle prime 4 in classifica, sarà difficile per il Diavolo trattenere l’olandese dopo la strepitosa stagione.

Al Milan, infatti, come ricorda Tuttosport oggi in edicola negli ultimi quarant’anni solo Frank Kessie ha segnato più di Reijnders calciando però anche i calci di rigore.

Arrivato dall’AZ in Olanda, Tijjani Reijnders a 26 anni è esploso in maniera definitiva dopo esser stato acquistato dal Diavolo per 20 milioni più bonus.

L’olandese, prima con Fonseca e ora con Sergio Conceiçao, si sta confermando forse il miglior centrocampista della massima serie nonostante una stagione complicata per il club. Ad oggi l’olandese è già arrivato a quota 13 reti, 9 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 3 in Champions League. Più due centri anche con la maglia della Nazionale in due gare pesanti con Bosnia e Germania.

Dunque, il record di Frank Kessie della stagione ’20-21 con 14 gol (13 in A, 1 in Europa League) comincia a scricchiolare nonostante l’ex Atalanta avesse tirato anche i rigori (12).

Ovviamente tali prestazioni non possono far altro che alzare l’asticella dell’interesse di mercato per Reijnders. Anche per questa ragione negli ultimi mesi il Milan, premiando in questo modo lasua crescita e le sue prestazioni ha blindato il giocatore con il rinnovo del contratto fino al 2030. L’olandese, che percepiva 1.6 a stagione, oggi guadagna 3.2 milioni di euro. Un raddoppio dell’ingaggio che onora il calciatore ma che non è detto possa consentire al Milan di tenere Reijnders in rosa vista l’imminenza del calciomercato estivo.

Mercato: due club si Reijnders

Come detto, per il Milan non sarà semplice resistere alla corte dei top club soprattutto di Premier League. Il Milan ritiene ad oggi Reijnders un elemento impostante della rosa per il futuro, ed il calciatore in Italia si trova benissimo, ma la società dovrà resistere agli assalti scongiurando un altro “caso Tonali”, ceduto al Newcastle per 58.9 milioni più bonus.

Ma chi vuole Reijnders? Già a gennaio per lui si erano mosse il Manchester City e lo United. Attenzione poi anche al nuovo Liverpool di Slot che cerca rinforzi importanti per rivoluzionare l’organico. Ma per convincere il Diavolo, servirà un’offerta superiore a quella per Tonali.