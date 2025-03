Assurda gaffe, minuto di raccoglimento per l’ex calciatore: è ancora vivo

Incredibile quanto accaduto su un campo di calcio della prima divisione bulgara: omaggio al giocatore, ma non è mai morto

Ha davvero dell’assurdo quanto accaduto in Bulgaria prima del match tra l’Arda Kardzhali e il Levski Sofia (partita poi terminata 1-1).

Prima che l’arbitro fischi l’inizio delle ostilità, i 22 calciatori in campo si sistemano a cerchio per un minuto di silenzio in onore di Petko Ganchev, ex calciatore della squadra di casa. Un omaggio particolarmente sentito, ma che si trasforma in una gaffe che ha del clamoroso. Ganchev, infatti, è ancora vivo e vegeto.

Lo si apprende poco dopo con il club costretto anche a chiedere scusa con un comunicato rivolto anche all’ex giocatore e alla sua famiglia: “La dirigenza del PFC Arda desidera esprimere le sue più sentite scuse all’ex giocatore Petko Ganchev e ai suoi familiari dopo che il club ha ricevuto informazioni errate sulla sua morte – la nota che la società ha pubblicato su Facebook -. Auguriamo a Petko Ganchev molti altri anni di buona salute e di godere del successo dell’Arda“.

Bulgaria, minuto di silenzio: il giocatore non è morto

Ha davvero dell’assurdo quanto accaduto dunque in campo con l’Arda che non ha potuto fare altro che scusarsi con i diretti interessati e i propri tifosi dopo quanto avvenuto prima della sfida contro il Levski.

Un omaggio alla memoria di Ganchev che però è ancora vivo. Lo stesso ex calciatore ha raccontato i minuti immediatamente successivi al minuto di raccoglimento in suo onore: “Non ho potuto vedere i primi minuti della partita perché ero fuori casa, ma il telefono mi squillava in continuazione. Ero alla guida e non potevo rispondere”.

Quindi il ritorno a casa che gli fa capire quanto accaduto: “Entro nel cortile e mia moglie in lacrime mi accoglie gridando: “Hanno annunciato in tv che sei morto”. Una gaffe sulla quale fortunatamente si può ridere su dopo le scuse del club e il chiarimento con lo stesso Ganchev.