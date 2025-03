Ufficiale: a sorpresa sarà Gabi il tecnico fino a fine stagione

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa: il profilo scelto per risollevare le sorti del club almeno fino alla fine di questa stagione è Gabi Fernandez. Fatale l’ultima sconfitta, che come spesso accade ha portato il direttore sportivo a optare per la soluzione estrema.

Un club che non merita la posizione di classifica che sta occupando, e che vede l’incubo manifestarsi sempre più vicino. Senza contare le conseguenze incalcolabili dal punto di vista finanziario che comporterebbe non raggiungere gli obiettivi stagionali. Ecco perché il club ha deciso di puntare su Gabi Fernandez, ufficializzato con un comunicato in questo pomeriggio.

Il rendimento della squadra ha quasi costretto il direttore sportivo a tentare il tutto per tutto per gli ultimi 3 mesi di campionato. Nelle ultime 8 giornate infatti è arrivata soltanto una vittoria, con 2 pareggi e ben 5 sconfitte (se poi allarghiamo il raggio d’azione, le vittorie nelle ultime 19 partite sono state soltanto 2). Tornando agli ultimi 2 mesi, raccogliere 5 punti su 24 disponibili è stato abbastanza per arrivare all’esonero del mister, con la chiamata di Gabi al suo posto.

Adesso il club è pericolosamente in zona rossa, e per la sua storia non è immaginabile nemmeno. Già la seconda divisione sta stretta ad un club storico come il Real Saragozza, la terza divisione sarebbe troppo. Ecco perché il club spagnolo ha ufficializzato l’arrivo di Gabi fino a fine stagione.

Ufficiale: è Gabi Fernandez il nuovo allenatore del Real Saragozza

E chissà che l’esempio del Real Saragozza che ha ufficializzato Gabi Fernandez non possa costituire da esempio per qualche club italiano (come Juventus o Milan), oggi combattuto tra l’amletica scelta se proseguire con l’attuale allenatore o cambiare.

Intanto, il club spagnolo con un comunicato ufficiale fa sapere che la scelta è ricaduta su Gabi per il suo passato (come calciatore) al Saragozza tra le stagioni 2007 e 2011. In questo lasso di tempo il mister è diventato un esempio per compagni e tifoseria: il suo bottino di 144 presenze con la maglia dei mañicos, la promozione ottenuta nel 2009 e le due annate come capitano ne hanno fatto il profilo perfetto per far sì che la squadra resti almeno in Segunda Division.

Come i più attenti ricorderanno, Gabi ha legato il proprio nome da calciatore in maniera indissolubile anche all’Atletico Madrid, con oltre 300 presenze con la maglia dei Colchoneros.