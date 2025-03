Addio Vlahovic, arriva il bomber da 120 milioni

L’attaccante serbo ormai fuori dal progetto Juventus e finisce per perdere attrattività per le pretendenti: affare da 120 milioni

In panchina tutto il tempo con la Juventus, in campo appena quindici minuti con l’Atalanta, prima soltanto otto con il Verona. Ventitré minuti complessivi nelle ultime tre giornate, quelle che hanno segnato in maniera profondamente negativa la stagione bianconera. Dusan Vlahovic è già uscito dalla Juventus, anche se probabilmente lo farà ufficialmente soltanto a fine stagione.

La sua situazione è nota a tutti: ricco contratto in scadenza fino al 2026, la società che ha provato a rinnovarlo al ribasso non trovando sponda da parte del calciatore ed allora la decisione è presa. Le strade si divideranno: dove e quanto lo diranno soltanto i prossimi mesi, ma difficilmente il numero 9 bianconero sarà indossato ancora una volta da Vlahovic la prossima stagione.

Quale sarà la maglia vestita dall’attaccante serbo nel 2025/2026 è ancora tutto da stabilire ma la Premier League rappresenta da sempre un richiamo importante per il calciatore. Tanto importante che già in inverno sembrava potesse arrivare l’addio a Torino: l’Arsenal aveva bisogno di un centravanti per sopperire all’infortunio di Gabriel Jesus e Vlahovic piace da sempre ai Gunners, ma alla fine non se n’è fatto nulla.

Juventus, niente Vlahovic: l’Arsenal sceglie Isak

Nulla se ne farà anche quest’estate, almeno stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’: i Gunners, infatti, avrebbe deciso in maniera chiara di puntare su Isak, bomber svedese del Newcastle.

Magari frenati anche dall’annata non brillante di Vlahovic e dalle continue panchine, a Londra hanno pensato che fosse più opportuno puntare su un centravanti dal futuro assicurato, piuttosto che pensare all’aspetto economico. Così se il serbo si faceva preferire per la possibilità di acquistarlo a buon mercato, ora la scelta si è indirizzata su Isak tanto che la società sarebbe pronta a presentare un’offerta da 120 milioni di euro.

Una proposta che potrebbe far vacillare il Newcastle, fresco vincitore della Carabao Cup, e desideroso di costruire una squadra vincente. Tutto si deciderà nelle prossime settimane, ma intanto da Londra il segnale è chiaro: Vlahovic ha perso posizioni, ora Arteta punta tutto su Isak.