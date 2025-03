Venezia-Napoli, Conte risponde alle provocazioni in campo: cosa è successo al Penzo

Mister Antonio Conte provocato dai tifosi del Penzo di Venezia durante il lunch match della 29a giornata di Serie A: ecco che cosa è successo

Primo tempo acceso allo stadio Pier Luigi Penzo, con Venezia e Napoli che regalano spettacolo e un buon ritmo di gioco. Anche dagli spalti gli animi sono frizzantini. Il settore ospite, gremito, intona cori contro i tifosi veneziani. Di contro, le tribune di casa intonano cori offensivi e discriminatori contro il popolo napoletano.

Cori che potrebbero essere oggetto di provvedimenti da parte del giudice sportivo, poiché le parole pronunciate dai supporter veneziani si sono sentite forte e chiaro. Attenzione anche alle parole che volano verso la panchina dell’allenatore del Napoli. Infatti, anche Antonio Conte deve fare i conti con le ostilità del pubblico di casa.

Conte provocato dai tifosi del Venezia

Il mister dei partenopei è stato stuzzicato dai tifosi del Venezia. Le panchine del Penzo sono praticamente attaccante agli spalti retrostanti e c’è una vicinanza con i tifosi, per cui offese e schiamazzi si sentono benissimo. Stando a quanto riportato dal bordocampista di DAZN, il mister ha risposto a qualche provocazione arrivata dalle tribune durante il primo tempo di Venezia-Napoli.

L’allenatore azzurro sente molto questa sfida, sa quanto può essere decisivo portare a casa la vittoria e mettere pressione all’Inter, che deve ancora giocare e lo farà contro l’Atalanta. Uno scontro diretto che varrà una fetta importante del campionato. A seguito di questa giornata, ci sarà la sosta che congelerà la Serie A. Il Napoli riprenderà il suo percorso da 10 finali da vincere contro il Milan, in casa. La formazione partenopea, poi, avrà la sfida con il Bologna in trasferta il 7 aprile, di lunedì. E in seguito un calendario più agevole, rispetto alle avversarie nerazzurre.