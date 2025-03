Thiago Motta dice no alle dimissioni e spiega il motivo

Dopo la disfatta della Juventus, il tecnico bianconero commenta la partita e non lascia: vuole raggiungere l’obiettivo

Un’altra disfatta, altri tre gol incassati e quarto posto perso. La Juventus esce con le ossa rotte dalla trasferta di Firenze, ma la società con Giuntoli conferma la fiducia a Motta che, nel post gara, annuncia di non aver alcuna intenzione di mollare il suo posto.

DIMISSIONI – “Sarebbe troppo facili e le cose facili non mi piacciono. Dobbiamo vincere, dobbiamo trovare il modo per fare i punti che servono per raggiungere il nostro obiettivo: essere tra le prime quattro”.

PARTITA – Sulla partita poi Motta spiega: “È un po’ la continuazione di quella con l’Atalanta, la stessa storia. Abbiamo iniziato bene, poi alla prima difficoltà non siamo riusciti a reagire. Dobbiamo migliorare, non siamo forti in nessuna delle due fasi di gioco. Serve recuperare questi ragazzi: prima di queste due partite abbiamo mostrato un’altra faccia e la reazione è sempre stata buona”.

SOLUZIONI – “Oggi abbiamo pochissimo da dire e molto da riflettere. Dobbiamo mantenere lucidità per trovare soluzioni per questa squadra: già dalla prossima partita vedremo qualcosa di diverso”.

YILDIZ E GATTI FUORI – “Non punterò il dito su uno o sull’altro: dobbiamo venirne fuori tutti insieme. Gonzalez? Scelgo in base a ciò di cui la squadra ha bisogno. Dobbiamo aprire il campo a sinistra e lui lo ha fatto bene: in quella posizione ha già giocato tantissimo”.

Successivamente a ‘Dazn’, Motta afferma: “Sono io il massimo responsabile, dal primo giorno che ho firmato il contratto mi assumo la responsabilità. Sono sicuro che possiamo fare molto meglio rispetto a queste ultime due partite, che sono state molto brutte per noi. Come massimo responsabile devo cercare soluzioni, ritrovare la fiducia per esprimere il massimo che i ragazzi hanno e che questa squadra ha mostrato. Devo trovare io il modo e lo stimolo”.

Le parole di Thiago Motta arrivano dopo quelle di Giuntoli che nel post gara ha confermato il tecnico della Juventus. “Ne usciremo tutti insieme” la frase ripetuta più volte dal Football Director bianconero che esclude un esonero a stretto giro. Certo servirà una reazione immediata alla ripresa del campionato, dopo la pausa per le nazionali, perché il quarto posto ora è del Bologna. A fine stagione poi ci sarà da analizzare tutto e capire se andare avanti ancora con Motta oppure puntare su un altro allenatore ed iniziare un nuovo progetto.