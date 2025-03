Thiago Motta allontana le voci sul suo futuro e rincara la dose: “Ecco cosa voglio”

Le parole dell’allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match con la Fiorentina

Una partita di nevralgica importanza per la Juventus, chiamata a rispondere alle altre pretendenti per il quarto posto. La gara contro la Fiorentina non è mai banale e cade in un momento decisivo della stagione bianconera, pochi giorno dopo la disfatta contro l’Atalanta che ha alimentato non poche voci sul futuro di Thiago Motta.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus ha comunque allontanato le tante indiscrezioni che stanno calamitando l’attenzione mediatica, fissando l’obiettivo e allargando il suo punto di osservazione. Consapevole dell’importanza dei tre punti in ottica Champions League, Motta ha infatti chiosato: “Sapevamo che sarebbe stata una lotta. Pensiamo a noi, giochiamo con una squadra forte e dobbiamo essere pronti a lottare e giocare a calcio da primo minuto per fare una grande partita. Tutti stanno bene, oggi iniziano altri calciatori in difesa che per un po’ non hanno giocato o per infortunio o per scelta tecnica, ma sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita”.

Poi sull’importanza della gara: “Capisco bene le dinamiche che ci sono nel mondo calcio. Per noi allenatori è normale essere messi sempre in discussione, non lo sarà solo chi vince il campionato. Voglio una squadra coraggiosa e intelligente che capisca tutti i momenti della partita. Avremo momenti difficili e dovremo essere bravi a compattarci”.