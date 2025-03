Scaroni e la gaffe in tv sui disabili, tifosi del Milan furiosi: “Peggior dirigenza di sempre”

Sul web, i tifosi del Diavolo si scagliano contro Scaroni dopo le dichiarazioni rese prima della gara con il Como: il numero uno rossonero nel mirino

Il Milan ha vissuto un altro pomeriggio decisamente movimentato. Per l’ennesima volta, i rossoneri hanno dovuto rimontare, con il Como, centrando nel secondo tempo una vittoria preziosa per le ambizioni di qualificazione in Europa. Ma oltre a quanto accaduto in campo, per il Diavolo non sono mancate le polemiche anche al di fuori.

Poco prima del match, si era presentato, agli schermi di ‘DAZN’, il presidente Paolo Scaroni, rilasciando un’intervista che ha fatto discutere. Parlando del nuovo stadio a San Siro e dei migliori accessi all’impianto allo studio per i disabili, si è riferito a questi ultimi usando il termine “handicappati”. Una scelta comunicativa che non è piaciuta praticamente a nessuno e che nell’ambiente milanista ha scatenato ancora una volta critiche feroci verso tutta la dirigenza.

Milan, Scaroni e tutta la dirigenza sotto tiro: “Inadeguati, non ci rappresentano”

Sui social, il tema è diventato immediatamente di dominio pubblico. Scaroni è finito nell’occhio del ciclone e insieme a lui anche gli altri componenti dei vertici del club.

Le frasi di Scaroni sono state definite a più riprese “una vergogna”, la comunicazione e il comportamento a 360 gradi del club viene ritenuto “inqualificabile” e “inadeguato”. Si acuisce insomma la distanza da parte della tifoseria nei confronti di una dirigenza che non rappresenterebbe, secondo molti, la storia e i veri valori del Diavolo. Ecco alcuni dei commenti apparsi su ‘X’:

Il senso di disagio che provo in questo momento da persona e tifosa milanista con una disabilità assiduamente presente a SAN SIRO non lo potete neanche immaginare @acmilan il NOSTRO PRESIDENTE CHE CI DEFINISCE HANDICAPPATI. Che vergogna! pic.twitter.com/pUz14cRpUh — Ste Gallio (@Stegallio8) March 15, 2025

Scaroni è semplicemente inadeguato. Ogni volta che apre bocca sbaglia. Forza Stefania ! — Nicoló Molinari (@NicolMolinari1) March 15, 2025

Ogni volta che Scaroni appare in tv non perde occasione di ricordarci perché ci va di rado. — Roberto (@Roberto68288797) March 15, 2025

Un giorno torneremo ad essere il Milan, quello vero, non badate a questa società inqualificabile. Un abbraccio grande e forza Milan sempre — AGENZIA BOT (@PabloDeMilan) March 15, 2025

Lui non è il nostro presidente. È solo una macchietta che non ci rappresenta.

Prima o poi, speriamo presto, sparirà — Carmelo Ct (@Carmelo_Ct89) March 15, 2025

Mi sembra una scena di “Tutti pazzi per Mary”, ma li era fatto apposta.

Purtroppo abbiamo sia un presidente che un “gruppo di lavoro” INADEGUATI! — Vincenzo P. (@VincenzoPros) March 15, 2025

Passati dall’autorevolezza di Gazidis, la classe della leggenda mondiale Maldini, la compostezza di Massara a questa roba qua, a questa gente qua.

Il peggior declassamento di sempre. La peggior dirigenza del #Milan di sempre. Liberateci.#Scaroni #MilanComo #CardinaleOut pic.twitter.com/p2ByVMFlJc — tangorossonero (@tangorossonero) March 15, 2025

Scaroni sa a stento esprimersi come un essere umano del 2025. Viene da chiedersi come possa dirigere un’azienda globale come il Milan (e come abbia fatto a fare la carriera che ha fatto). — Valerio Moggia @valmoggia.bsky.social (@ValerioMoggia) March 15, 2025

Onore a Walker. Il Milan dovrebbe ripartire da questi uomini, non dai Furlani e dagli Scaroni. — Gian Rattazzi (@GianRattazzi) March 15, 2025

Su Scaroni confermo quello che ho scritto su questa dirigenza.

Speri sempre che parlino, ma quando lo fanno ti rendi conto che era meglio il silenzio… — Franz ❤6🖤 (@75_franz6) March 15, 2025

Il clima, insomma, rimane teso a dir poco nell’ambiente milanista e di certo questa ultima polemica, con l’uscita di Scaroni a dir poco infelice, non contribuisce a rasserenarlo.