Roma-Cagliari, battibecco a fine match: la ‘promessa’ fa il giro del web

Il battibecco non è affatto passato inosservato e ha acceso i riflettori sul finale di gara della sfida di campionato: ecco cosa è successo

Giornata importante in chiave quarto posto. Pur soffrendo soprattutto nel secondo tempo l’intraprendenza del Cagliari di Nicola, la Roma di Claudio Ranieri ha risposto nel migliore dei modi alla sconfitta del San Mamés, trovando una vittoria dal peso specifico non indifferente.

Grazie ai tre punti conquistati contro i sardi, Dovbyk e compagni si sono portati al settimo posto in classifica, proiettandosi momentaneamente a cinque lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dal Bologna, in attesa del risultato finale che maturerà al ‘Franchi’ tra Fiorentina e Juventus. Rispetto alle ultime vittorie maturate in campionato, però, questa volta i giallorossi hanno sofferto più del previsto per regolare la pratica Cagliari che, dopo un inizio contratto, ha preso campo e fiducia. Nel momento forse più difficile della partita, è stata la zampata di Dovbyk a incanalare la partita nei binari più favorevoli alla Roma, in grado di mettere in cassaforte i tre punti anche grazie agli interventi importanti di Svilar.

Roma-Cagliari, faccia a faccia Cristante-Piccoli

Negli ultimi minuti del match, però, non sono mancati attimi di tensione. Il contenuto agonistico del match si è infatti alzato soprattutto nell’area di rigore della Roma, nella quale si sono spinti anche i difensori del Cagliari nel forcing finale. Tra i più attivi soprattutto Mina, protagonista di un confronto molto acceso con Mancini, ma non l’unico.

Da non trascurare neanche il confronto tra Piccoli e Cristante che, dopo essersi beccati, sostanzialmente si sono dati ‘appuntamento’ negli spogliatoi al triplice fischio. Le telecamere hanno infatti pizzicato un laconico “Ci vediamo dopo” da parte dell’attaccante del Cagliari all’indirizzo del centrocampista della Roma, segnale evidente della temperatura elevatissima raggiunta dal match. Ad ogni modo non si sono registrati nuovi episodi sopra le righe rispetto a quelli precedentemente citati.