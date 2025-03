PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS 3-0: Nico Gonzalez invisibile, super Mandragora

Voti, top e flop di Fiorentina-Juventus, match del ‘Franchi’ valido per la 29° giornata del campionato di Serie A

FIORENTINA

De Gea 6

Pongracic 6,5

Pablo Marì 6,5

Ranieri 7 (78′ Comuzzo SV)

Dodo 6,5

Fagioli 7,5 (85′ Folorunsho SV)

Cataldi 7,5 (89′ Adli SV)

Mandragora 8

Gosens 7,5

Gudmundsson 7 (78′ Beltran SV)

Kean 7 (89′ Zaniolo SV)

Allenatore: Palladino 8

TOP Fiorentina: Mandragora 8 – Ancora determinante, seconda prodezza consecutiva dopo l’eurogol in coppa. Sinistro al bacio, da biliardo, che fa secco Di Gregorio e taglia le gambe alla Juve dopo il vantaggio firmato poco prima da Gosens. La Fiorentina domina a centrocampo, si trova a meraviglia con Fagioli e Cataldi. Corsa, qualità e testa: prestazione di altissimo livello.

FLOP Fiorentina: De Gea 6 – Non ci sono insufficienze nella squadra viola, lo spagnolo stavolta mette da parte i super poteri: la Juve fa il solletico alla Fiorentina e l’ex Manchester United si gode la festa da spettatore non pagante.

JUVENTUS

Di Gregorio 5,5

Weah 5 (74′ Conceicao SV)

Kalulu 5

Veiga 4,5 (59′ Alberto Costa 5,5)

Kelly 4,5 (74′ Gatti SV)

Locatelli 4,5

Thuram 5

McKennie 4,5

Koopmeiners 5

Nico Gonzalez 4 (59′ Cambiaso 6; 86′ Mbangula SV)

Kolo Muani 4,5

Allenatore: Thiago Motta 3

TOP Juventus: Cambiaso 6 – Un po’ a sorpresa fuori dall’undici titolare, Thiago Motta lo butta nella mischia nel momento della disperazione e a partita ormai compromessa. L’unico spunto degno di nota è il suo, con la combinazione a sinistra con Koopmeiners che porta al salvataggio di Ranieri davanti la porta di De Gea. Sfortunato nel finale: nuovo guaio alla caviglia.

FLOP Juventus: Nico Gonzalez 4 – Un fantasma anche al ‘Franchi’ l’argentino, beccato per tutta la partita dal suo ex pubblico. Mai un guizzo o un sussulto, si fa quasi fatica a percepire la sua presenza in campo. Buca l’intervento sul vantaggio di Gosens e manca di cattiveria sulla trequarti avversaria. Gli ex dall’altra parte fanno un figurone, Nico (ancora una volta) fa invece scena muta.

Arbitro: Fabbri 6,5

Serie A, il tabellino di Fiorentina-Juventus: Kolo Muani ancora a secco, brilla Fagioli

FIORENTINA-JUVENTUS 3-0

15′ Gosens; 17′ Mandragora; 54′ Gudmundsson

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri (78′ Comuzzo); Dodo, Fagioli (85′ Folorunsho) Cataldi (89′ Adli), Mandragora, Gosens; Gudmundsson (78′ Beltran), Kean (89′ Zaniolo). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Parisi, Ndour, Richardson, Caprini. Allenatore: Palladino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (74′ Conceicao), Kalulu, Veiga (59′ Alberto Costa), Kelly (74′ Gatti); Locatelli, Thuram; McKennie, Koopmeiners, Nico Gonzalez (59′ Cambiaso; 86′ Mbangula); Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Vlahovic, Yildiz, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: La Penna

Ammoniti: Pablo Marì (F), Locatelli (J), Weah (J), Ranieri (F), Thuram (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′; spettatori