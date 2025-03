PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-2: Acerbi annienta Retegui, Frattesi entra male. Ederson perde la testa

Voti, top e flop della sfida Scudetto andata in scena al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo e valevole per la 29esima giornata di Serie A

Pagelle Atalanta-Inter

ATALANTA

Carnesecchi 6

Djimsiti 5 / Dal 74′ Samardzic

Hien 5

FLOP Kolasinac 5 – Forse è lui che si perde Carlos Augusto nel corner del gol.

Bellanova 5 / Dal 58′ Ruggeri 5.

De Roon 5,5

FLOP Ederson 4 – Perde la testa a dieci dal termine battendo ripetutamente le mani in faccia a Massa, che è un po’ permaloso e gli rifila il secondo giallo. Da regolamento non fa una grinza.

Zappacosta 6,5

Pasalic 6 / Dal 58′ De Ketelaere 5,5

TOP Lookman 6,5 – Si conferma in un momento d’oro. Quasi imprendibile nel primo tempo, poi paga dazio e si spegne. / Dall’83 Brescianini s.v.

FLOP Retegui 4 – Annichilito da Acerbi. Non ne becca una. / Dal 74′ Maldini 6

All.Gasperini 5

INTER

Sommer 7

Pavard 6,5

TOP Acerbi 8 – Contro i grandi bomber si esalta. Retegui annullato e a dieci dalla fine intervento prodigioso su Maldini che vale come un gol.

Bastoni 7

TOP Dumfries 7,5 – Un’altra grande prestazione dell’olandese, anche sul piano della personalità. C’è voluto un problema fisico che per metterlo Ko.

Barella 7,5

Calhanoglu 7 / Dal 90′ Asllani s.v.

Mkhitaryan 7,5 / FLOP Dal 74′ Frattesi 5 – Poca testa, gestisce male un paio di palloni interessanti e Inzaghi si arrabbia. Nel finale si divora il tre a zero da due passi.

TOP Carlos Augusto 7 – Al posto giusto nel momento giusto. Non fa rimpiangere Dimarco.

Lautaro Martinez 7,5 / 90′ Correa s.v.

Thuram 7 / 90′ Taremi s.v.

All.Inzaghi 8

Arbitro Massa 6 – Lascia correre un po’ troppo e il suo giudizio dei falli/non falli non è sempre equilibrato. L’espulsione di Ederson è giusta, l’applauso del brasiliano è troppo plateale e reiterato per non intervenire. Ci sta anche quella di Bastoni. Difficile esprimerci, invece, su quella (per proteste) di Gasperini.

Tabellino Atalanta-Inter 0-2

MARCATORI: 54′ Carlos Augusto, 86′ Lautaro Martinez

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (74′ Samardzic), Hien, Kolasinac; Bellanova (58′ Ruggeri), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (58′ De Ketelaere), Lookman (83′ Brescianini); Retegui (74′ Maldini). All.: Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (66′ Bisseck), Barella, Calhanoglu (90′ Asllani), Mkhitaryan (74′ Frattesi), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (90′ Correa), Thuram (90′ Taremi). All.: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Bellanova, Bastoni, Ederson, Pavard

ESPULSI: Ederson (doppio giallo per proteste) Gasperini (per proteste), Bastoni

SPETTATORI: 24.950