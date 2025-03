Notte fonda per la Juventus: la Fiorentina cala il tris, Thiago adesso rischia davvero

Grazie ad un dominio tecnico-tattico, i Viola si sono imposti sui bianconeri infliggendo alla ‘Vecchia Signora’ un’altra pesante sconfitta

Fiorentina padrona del campo e del risultato. Impreziosendo una prestazione da urlo, Kean e compagni hanno battuto nettamente la Juventus, infliggendole una sonora lezione: al ‘Franchi’ termina 3-0 per i Viola grazie alle reti di Gosens, Mandragora e Gudmundsson in una partita mai in discussione.

Dopo un inizio interlocutorio – nel quale i bianconeri si sono limitati ad un giro palla lezioso – i padroni di casa sfondano. A cavallo del quarto d’ora di gioco Robin Gosens irrompe di testa e, dopo essersi visto ribattere un colpo di testa, centra il bersaglio grosso con una conclusione forte e precisa, deviata da Thuram. Una manciata di giri di lancette e la Fiorentina trova il raddoppio. Fagioli imbuca con i giri contati per Mandragora che fa breccia nella difesa della Juve e trova il jolly con una conclusione precisa sul secondo palo che non lascia scampo a Di Gregorio.

Deserto totale in casa bianconera, che riescono a rendersi pericolosi solo con un paio di incursioni di Mckennie. Nella ripresa il copione non cambia. I bianconeri partono ancora compassati e alla prima folata offensiva la Fiorentina cala il tris. Questa volta è Gudmundsson a pescare il jolly vincente, capitalizzando al meglio una sortita palla al piede conclusa con una conclusione forte e precisa. Sono i titoli di coda dell’incontro. Gli ingressi di Conceicao e Cambiaso danno un po’ di vivacità in più alla manovra della Juventus che, però, non si rende quasi mai pericolosa dalle parti di De Gea. Lo stesso Kolo Muani, al minuto 85, si divora una palla gol con la porta spalancata. Da segnalare anche l’infortunio accorso a Cambiaso, uscito per un problema alla ‘solita’ caviglia sinistra e parso piuttosto dolorante in panchina. Il match si chiude senza particolari sussulti: ‘Franchi’ in trionfo, incubo Juve. Adesso la panchina di Thiago Motta è sempre più traballante.

RIEPILOGO 29ESIMA GIORNATA

Genoa-Lecce 2-1

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Milan-Como 2-1

Torino-Empoli 1-0

Venezia-Napoli 0-0

Bologna-Lazio 5-0

Roma-Cagliari 1-0

Fiorentina-Juventus 3-0

Atalanta-Inter domani oggi ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli punti 61; Atalanta* 58; Bologna 53; Juventus 52; Lazio 51; Roma 49; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa 35; Como e Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 22; Venezia 20; Monza 15. *una partita in meno