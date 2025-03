Napoli bloccato a Venezia, sfuma il sorpasso in vetta: Conte fermato da Radu

La domenica di Serie A si apre con la trasferta del Napoli in casa del Venezia. La lotta scudetto si infiamma in attesa della super sfida di stasera tra Atalanta e Inter

Trasferta estremamente ostica per il Napoli che ha inaugurato la domenica di Serie A in quel di Venezia in un lunch match che ha presentato molti più ostacoli del previsto.

La squadra di Conte aveva la chiara necessità di portare a casa il bottino pieno per mettere pressione alla concorrenza rappresentata da Atalanta ed Inter che si sfideranno questa sera a Bergamo in uno scontro diretto da brividi. La trasferta in terra lagunare sarebbe dovuta quindi essere una ghiotta occasione per il Napoli che non è andato però oltre un pari per 0-0.

La prima chance della partita l’hanno avuta proprio gli uomini di Conte con il palo di Raspadori dopo appena 4 minuti. Si è trattato del primo segnale di un pomeriggio particolare passato poi per le parate di Radu e qualche errore tecnico di troppo. Al 19′ è proprio il portiere dei padroni di casa a risultare decisivo sul colpo di testa di McTominay. Nel finale di primo tempo una ghiotta chance anche per il Venezia con Rrahmani che salva sulla linea prima dell’ennesima parata di uno straordinario Radu che strozza l’urlo di gioia a Lukaku.

Nella ripresa le migliori occasioni sono invece per Simeone, Zerbin e Nicolussi Caviglia che però non cambiano il punteggio.

Venezia-Napoli 0-0

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez (87′ Busio), Nicolussi Caviglia, Duncan (70′ Doumbia), Ellertsson (87′ Haps); Fila (70′ Gytkjaer), Maric (38′ Oristanio). All. Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (76′ Juan Jesus), Buongiorno; Politano (76′ Olivera), Gilmour (76′ Anguissa), Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori (76′ Okafor), Lukaku (87′ Simeone). All. Conte.

ARBITRO: Dionisi

AMMONITI: Candé (V), Nicolussi Caviglia (V), Olivera (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli* punti 61; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Milan* 47; Roma 46; Fiorentina 45; Udinese* 40; Torino* 38; Genoa* 35; Como* e Verona* 29; Cagliari 26; Parma* e Lecce* 25; Empoli* 22; Venezia* 20; Monza* 15.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI

Venezia-Bologna, 29 marzo ore 15

Napoli-Milan, 30 marzo ore 20.45