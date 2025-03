Malore durante Atalanta-Inter, partita sospesa sei minuti

Un tifoso si è sentito male ad inizio secondo tempo e in attesa dei soccorsi si è fermato il match per diversi minuti

Attimi di paura durante il secondo tempo di Atalanta-Inter. Proprio nei primi minuti della ripresa, quando l’Inter avrebbe dovuto battere un calcio d’angolo, i calciatori hanno richiamato l’attenzione del direttore di gara.

Sugli spalti, infatti, un tifoso nel settore ospiti si è sentito male ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori. L’arbitro ha sospeso il match, mentre i sanitari prestavano le cure del caso e tutti i calciatori avevano lo sguardo rivoto verso la tribuna per capire come stesse il tifoso. Dopo qualche minuto (l’interruzione è durata sei minuti e mezzo circa), l’applauso di tutto lo stadio ha accolto l’uscita in barella del tifoso che si è sentito male.

Stando a quanto riferito dall’ufficio stampa della Lega Serie A, il tifoso non ha mai perso conoscenza. Il match è poi ripreso dopo oltre sei minuti di pausa e dal calcio d’angolo è nato il gol dell’Inter firmato da Carlos Augusto. Una rete che ha fatto infuriare Gasperini per la mancata reattività della sua squadra.

Intanto si attendono informazioni sulle condizioni del tifoso che ha lasciato gli spalti con l’incoraggiamento di tutti gli spettatori presenti allo stadio.