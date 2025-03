Gol all’Atalanta e ribaltone di mercato: c’è la Juve su di lui

Grande serata in casa Inter: grazie anche ad un suo gol l’Atalanta è stata battuta in una sfida che sa di Scudetto. Ora però c’è la Juventus, pronta a riaccendere i fari su di lui nel prossimo calciomercato: non tutti lo ricorderanno, ma già in passato i bianconeri sono stati vicini al sudamericano.

Grande partita questa sera al Gewiss Stadium chiusa da un gol di Lautaro Martinez, arrivato dopo alcuni minuti densi di polemiche per l’espulsione di Ederson e quella successiva di Gasperini. Ma prima ancora, quando la partita era appena ricominciata dopo la sospensione, era arrivato il gol dell’esterno brasiliano. Lauti, Carlos Augusto: non sarà facile tenere lontano la Juventus nel prossimo mercato.



Con la vittoria di questa sera i nerazzurri hanno legittimato il proprio primato in classifica, allungando sul Napoli (adesso a -3 dalla capolista) e lasciando l’Atalanta stessa a 6 lunghezze più in basso. Se non è il passo decisivo verso il titolo, sarà sicuramente ricordato come un crocevia di questa stagione, indipendentemente da come andrà a finire.

Nella stessa giornata invece, la Juventus ha trovato l’ennesima sconfitta in campionato, cadendo al Franchi contro una grande Fiorentina con il perentorio risultato di 3-0. Ecco perché la Juventus sta già guardando al calciomercato alla ricerca di un colpo al livello dei giocatori che determinano nell’Inter.

La Juventus ha già cercato Carlos Augusto nell’ultimo calciomercato

Prima di firmare con l’Inter, Carlos Augusto era stato molto vicino alla Juventus. L’estate 2023 infatti sembrava poter portare il laterale alla corte di Max Allegri, salvo poi riservare l’ennesimo colpo di scena di mercato. Per lui, la dirigenza all’epoca era disposta a mettere in disparte anche lo stesso Cambiaso.

Ora che è in atto l’ennesima rivoluzione, la Juve potrebbe guardare di nuovo a Carlos Augusto per la fascia. In attesa di capire se il cambio in panchina dovesse arrivare in questa stagione oppure nella prossima, il mercato va avanti spedito e Cristiano Giuntoli non può far altro che valutre ogni possibile alternativa.

Fino ad oggi, il terzino ha disputato 19 partite in Serie A, partendo da titolare in 7 occasioni, per un totale di 939 minuti giocati. Il brasiliano ha arricchito il suo ruolino di marcia con 2 gol e 1 assist, mostrando una crescita rispetto alla scorsa annata. La sua versatilità gli permette di agire anche come difensore centrale o centrocampista di sinistra, rendendolo prezioso per Inzaghi