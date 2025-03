Furia contro Gasperini, cosa è successo nel primo tempo di Atalanta-Inter

Il tecnico bergamasco finisce sotto accusa dopo il primo tempo contro l’Inter: ecco cosa è accaduto nei primi 45 minuti

Grandi polemiche nel primo tempo di Atalanta-Inter per Gian Piero Gasperini. La Dea ha sofferto non poco nei primi 45 minuti e, dopo il 4-0 rifilato da Inzaghi all’andata, tutti si sono scagliati contro il tecnico dei bergamaschi.

Su X in tanti hanno evidenziato l’incapacità di Gasperini di cambiare spartito tattico in base alla squadra affrontata. Ecco una serie di tweet contro l’allenatore della squadra di casa.

“Dal 2018 se non mi sbaglio, Gasperini è l’unico che è riuscito a far peggio di Pioli con l’Inter” scrive un utente, ricordando le difficoltà dell’ex allenatore del Milan nei derby della Madonnina. Sulla stessa lunghezza d’onda anche altri messaggi su X: “Ma Gasperini diventa Pioli quando deve giocarci contro” oppure “Gasperini è come Pioli. Soffrono in un modo allucinante Inzaghi non sanno prendere le contromisure”.

Atalanta-Inter, tutti contro il Gasp: “Gliela sta regalando”

“Gasperini gliela sta proprio regalando senza nemmeno provarci” il tweet di un altro tifoso e poi ancora: “Ma Gasperini sta facendo di nuovo il talebano con Inzaghi oppure ha capito che vincendo andrebbe a pari punti con Inter e Napoli?”.

C’è anche chi non manca di dare qualche consiglio all’allenatore della Dea: “Gasperini vatti a guardare come l’hanno preparata Fonseca e Nagelsmann contro l’Inter per favore..” Tra i tanti messaggi che toccano l’argomento dei precedenti tra l’Inter e Gasperini, c’è anche chi sottolinea come “Gasperini ancora non ha capito come affrontare l’Inter. Il Maestro di Calcio via tutti”.

Un coro quasi unanime, che si è alzato dopo le difficoltà palesata dall’Atalanta in avvio di partita contro l’Inter. La squadra di Inzaghi ha trovato facilmente spazio per andare alla conclusione nei primi minuti, arrivando vicinissima al gol con Thuram fermato soltanto dal palo.