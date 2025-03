DIRETTA Serie A, Roma-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Terza sfida di questa domenica, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, posticipata di un’ora a causa della Maratona di Roma

Dopo il lunch match e la partita delle 15, scendono in campo Roma e Cagliari per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, in un orario insolito vista la concomitanza della Maratona di Roma che si è svolta in mattinata.

I padroni di casa, guidati in panchina da Claudio Ranieri, sono reduci dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale dell’Europa League per mano dell’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde. Dopo il 2-1 dell’andata, i giallorossi sono stati sconfitti per 3-1, ma hanno dovuto giocare gran parte dell’incontro in 10 uomini per l’espulsione di Mats Hummels. In campionato, di contro, vivono un momento straordinario e contro l’Empoli di Roberto D’Aversa nel turno precedente hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva. I rossoblu dell’allenatore Davide Nicola arrivano, invece, a questo importante appuntamento dopo il pareggio casalingo conquistato contro il Genoa di Patrick Vieira, mentre la vittoria manca dal 9 febbraio scorso: 2-1 casalingo al Parma dell’allora allenatore Fabio Pecchia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-CAGLIARI

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli* punti 61; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Milan* 47; Roma 46; Fiorentina 45; Udinese* 40; Torino* 38; Genoa* 35; Como* e Verona* 29; Cagliari 26; Parma* e Lecce* 25; Empoli* 22; Venezia* 20; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Marco Piccinini (Sezione Forlì)

PROSSIMI IMPEGNI

Lecce-Roma, 29 marzo ore 20.45

Cagliari-Monza, 30 marzo ore 12.30