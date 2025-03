DIRETTA Serie A, Fiorentina-Juventus 2-0: raddoppia Mandragora! – LIVE

Nella ventinovesima giornata di campionato, big match tra viola e bianconeri

La pesante sconfitta interna contro l’Atalanta ha lasciato strascichi importanti in casa Juventus, dove la posizione di Thiago Motta è diventata sempre più pericolante. A meno di clamorose rinascite in queste ultime giornate di campionato, la conferma del tecnico italo-brasiliano per la prossima stagione appare molto difficile, ma c’è chi parla anche di un possibile traghettatore immediato in caso di nuova debacle in casa della Fiorentina.

Anche per Raffaele Palladino, nonostante il raggiungimento dei quarti di finale di Conference League, il momento è molto delicato. I tempi in cui si respirava profumo di Champions e di quarto posto sembrano lontani anni luce e le quattro sconfitte subite nelle ultime cinque partite di Serie A hanno fatto suonare il campanello d’allarme in casa viola dove, come per i bianconeri, l’opzione Igor Tudor resta sempre sullo sfondo.

Per quanto riguarda gli aspetti di campo, gli ospiti hanno recuperato per questo big match Francisco Conceicao, Nicolò Savona e Jonas Rouhi. I viola recuperano l’ex di turno Rolando Mandragora e Nicolò Zaniolo, che hanno scontato la squalifica nella sfida contro il Napoli. La gara d’andata si concluse sul 2-2, mentre il bilancio delle ultime cinque sfide allo stadio Artemio Franchi parla di due vittorie bianconere, due pareggi e un solo successo viola. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Juventus e diffidati

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu,Kelly, Veiga; Weah, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Kolo Muani. All. Thiago Motta

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

DIFFIDATI: Fagioli, Folorunsho (F); Cambiaso (J)

PROSSIME PARTITE: Juventus-Genoa 29 marzo alle 18 e Fiorentina-Atalanta 30 marzo alle 15

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli punti 61; Atalanta* 58; Bologna 53; Juventus* 52; Lazio 51; Roma 49; Milan 47; Fiorentina* 45; Udinese 40; Torino 38; Genoa 35; Como e Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 22; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno