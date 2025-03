DIRETTA Serie A, Atalanta-Inter | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la ventinovesima giornata del campionato di Serie A con l’attesa sfida Scudetto tra l’Atalanta e l’Inter

Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara di questa domenica, e della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte l’Atalanta e l’Inter in quella che è a tutti gli effetti una partita importantissima in chiave Scudetto.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’ex dal dente avvelenato Gian Piero Gasperini, si presentano a questo appuntamento dopo la roboante vittoria ottenuta lontano dalle mura amiche contro la Juventus di Thiago Motta tagliando, di fatto, i bianconeri dalla corsa verso il titolo. Un 4-0 senza discussioni con i bergamaschi padroni assoluti per tutta la durata della partita e il passivo poteva essere anche più pesante per i piemontesi. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi arrivano a questo incontro dopo aver conquistato il passaggio ai quarti di finale in Champions League contro il Feyenoord, se la vedrà col Bayern Monaco. In campionato, nell’ultimo turno, hanno rimontato da 0-2 a 3-2 il Monza di Alessandro Nesta, decisiva l’autorete di Kyriakopoulos. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli punti 61; Atalanta* 58; Bologna 53; Juventus 52; Lazio 51; Roma 49; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa 35; Como e Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 22; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno

ARBITRO: Davide Massa (Sezione Imperia)

PROSSIMI IMPEGNI

Fiorentina-Atalanta, 30 marzo 2025 ore 15

Inter-Udinese, 30 marzo 2025 ore 18