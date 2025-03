Dal paragone con Mazzarri al cambio in panchina: è bufera sul Napoli

Il Napoli spreca una chance importante sul campo del Venezia. Conte punta il dito anche contro il campo e sui social scatta la bufera

Lo 0-0 del Penzo tra Venezia e Napoli rischia di lasciare strascichi importanti per gli azzurri che arrivano alla sosta con l’amaro in bocca per aver gettato al vento un’occasione importante proprio a margine di una giornata potenzialmente favorevole visto lo scontro diretto tra Atalanta e Inter.

La squadra di Antonio Conte, nonostante le tante chance soprattutto del primo tempo, non è riuscita a sbloccare una partita che a conti fatti il Venezia ha anche meritato di pareggiare. Nel dopo gara l’allenatore del Napoli è apparso comunque soddisfatto per la prestazione, eccezion fatta per l’atteggiamento dei minuti finali.

Nel corso del suo intervento a ‘Dazn’ Conte ha inoltre avuto modo di puntare il dito contro le condizioni del terreno di gioco: “Il campo non era stato bagnato, la palla non scorreva, forse è la prima volta che accade quest’anno. Ho chiesto a Di Francesco se era stata una loro idea e mi ha detto di no”.

Napoli bloccato a Venezia: Conte e la bufera sul campo

Un annuncio quello relativo al terreno di gioco che ha fatto molto discutere nelle ore immediatamente successive alla gara.

Anche su X infatti si è parlato molto delle parole di Conte lanciando anche un paragone con Mazzarri:

Venduto Kvara, avremmo dovuto fare un ultimo colpo a gennaio, cambiare allenatore! #Conte ha smontato l‘unica forza e certezza della squadra, la difesa e il 4-3-3. Sempre sopravvalutato, a mio parere.#ForzaNapoliSempre

#VeneziaNapoli — Vincenzo (@elguappo2) March 16, 2025

La partita l’abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Forse era la prima volta che succede una cosa del genere quest’anno, ho chiesto a Eusebio se era una loro scelta ma mi ha detto di no. Livello Mazzarri.#Conte — Lorenzo V. (@LV26KS) March 16, 2025

#venezianapoli 200 milioni spesi in estate, la metà delle partite da giocare, match point facilissimo e conte, preso per vincere lo scudetto, si lamenta del campo poco bagnato. E nessuno che gli dice niente per quanto è ridicolo. — Pedro al 98 🖤💙 (@TheLordOfRings0) March 16, 2025

Conte:Non ho mai visto il campo non bagnato e la palla non scorreva.Ho chiesto a Di Francesco se l’avessero fatto apposta. Sulla scala Mazzarri”e ma pioveva”,che voto date🤣🤡 — Enrico (@Enrico36148444) March 16, 2025

Fioccano i paragoni con Mazzarri dopo l’annuncio sul campo, con i detrattori di Conte pronti a puntare il dito. C’è chi ha persino prospettato un cambio di allenatore, riavvolgendo il nastro alla sessione invernale di calciomercato.