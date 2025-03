Allerta meteo in Serie A: le ultime su Fiorentina-Juve, Atalanta-Inter e sui possibili rinvii

Campionato di Serie A e allerta meteo, le ultime notizie sui big match di oggi e sugli eventuali rinvii

Dopo gli anticipi del sabato, si entra in una domenica molto intensa per il campionato di Serie A, con tante sfide importanti per le posizioni nobili della classifica e diversi scontri diretti. Attenzione che si concentra non solo per quanto può avvenire in campo, ma anche al di fuori, dato che il weekend è stato ed è profondamente condizionato dal maltempo.

L’allerta meteo scattata in diverse regioni ha generato non pochi problemi, con precipitazioni abbondanti in molte zone e disagi per la popolazione con numerosi allagamenti. E mentre sono stati messi, in queste ore, in opera provvedimenti importanti da parte delle autorità nazionali e locali per evitare il peggio, il dibattito si è spostato anche sulla regolare disputa o meno delle partite di Serie A in programma nelle regioni del centro-Nord, le più colpite dal fronte del maltempo.

Allerta meteo, il punto su Fiorentina-Juve e Atalanta-Inter: si gioca regolarmente

Nel mirino erano finite soprattutto Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio, considerato il livello dei nubifragi e delle esondazioni che si sono verificate in Toscana e in Emilia-Romagna e che hanno portato al rinvio a oggi, in Serie B, di Pisa-Mantova, originariamente prevista per ieri. Quanto appreso dalle autorità ha portato alla decisione di disputare come da programma le sfide del ‘Franchi’ e del ‘Dall’Ara’.

Nonostante il maltempo insista su Firenze e su Bologna, l’allerta meteo è passata da rossa ad arancione e la situazione è in lieve miglioramento. Nessun problema anche per Atalanta-Inter di questa sera. In Lombardia, l’allerta meteorologica è di tipo giallo e dunque, salvo mutamenti improvvisi della situazione meteorologica in peggio, il calendario di questo turno di campionato non dovrebbe essere stravolto. Quanto sta accadendo nelle zone più colpite dal maltempo, comunque, merita di essere seguito con la massima attenzione, con numerose evacuazioni e persone e mezzi al lavoro per contenere i danni delle esondazioni.