Adani all’attacco di Vieri e non solo: “Pagati da Allegri”

Daniele Adani scatena la polemica sul web, l’opinionista televisivo mette nel mirino l’ex collega e amico e anche l’ex allenatore della Juventus: cosa è successo

Da calciatore di buon livello, Daniele Adani è diventato uno degli opinionisti televisivi più seguiti, anche se con un profilo piuttosto divisivo. C’è chi lo apprezza per il suo modo di parlare di calcio e chi decisamente meno. E in queste ore, il dibattito sull’ex difensore dell’Inter, oggi commentatore per la ‘Rai’ e non solo, torna ad alimentarsi per le sue ultime dichiarazioni.

Sono piuttosto note le vicende che hanno portato, un po’ di tempo fa, allo scioglimento del sodalizio tra Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Christian Vieri. I quattro erano protagonisti della ‘Bobo Tv’ su Twitch, i primi tre dopo la separazione burrascosa dall’ex socio hanno poi proseguito con il nuovo format ‘Viva El Futbol’. In una delle ultime puntate, da Adani è arrivata una stoccata a Vieri, riferendosi a lui come “il nostro ex amico, quello che ci ha tradito“. Nella stessa sede, però, sono arrivate altre dichiarazioni piuttosto forti da parte del commentatore, che hanno coinvolto anche Massimiliano Allegri.

Adani si scaglia contro Controcalcio: “Pagati da Allegri”, la replica di Damiano Er Faina

Adani ha infatti parlato in maniera polemica del sito ‘Controcalcio.com’, con una accusa molto pesante: “Secondo me sono pagati da Allegri, fanno un titolo e ci costruiscono attorno un dibattito, per arrivare a concludere che la Juve andasse meglio quando c’era Allegri”.

Dichiarazioni che non potevano di certo passare inosservate e infatti, a stretto giro di posta, è arrivata la replica di Damiano Er Faina, opinionista principe del format di Controcalcio su Twitch. Er Faina ha commentato in un breve video apparso sul web con una sonora risata le affermazioni di Adani, spiegando: “Secondo il filosofo del calcio Daniele Adani saremmo pagati da Allegri, che spettacolo! Abbiamo vinto noi, pensa a che cosa sono arrivati a pensare pur di giustificarsi”.