Udinese, scout in Turchia: rinforzo a centrocampo per Runjaic | ESCLUSIVO

Novità importanti in ottica calciomercato bianconero. Gli osservatori friulani erano presenti alla sfida tra Konyaspor e Besiktas

La sconfitta casalinga contro il Verona ha probabilmente ridotto al minimo le speranze dell’Udinese di provare a centrare la qualificazione in Conference League. Alla prima stagione in Italia, il bilancio del tecnico Kosta Runjaic resta comunque molto positivo.

La squadra friulana non è mai stata in lotta per non retrocedere e ha messo in mostra diversi suoi gioielli che potranno essere ceduti nella prossima sessione estiva di mercato. Intanto gli scout bianconeri vanno a caccia in tutta Europa dei prossimi talenti da portare in Serie A. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, gli osservatori dell’Udinese oggi erano in Turchia per assistere al match tra Konyaspor e Besiktas. Sul taccuino c’è il nome di Melih Ibrahimoglu, centrocampista turco con passaporto austriaco (e quindi comunitario) protagonista dell’impresa dei padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 1-0. In nove contro undici, sono riusciti a battere il club di Istanbul, guadagnando tre punti fondamentali nella corsa salvezza.