PAGELLE E TABELLINO MILAN-COMO 2-1: Power Reijnders, Musah da incubo

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra gli uomini di Conceicao e quelli Fabregas. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Il Milan vince in rimonta contro il Como, grazie ai gol di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Caos nel finale con l’espulsione per Fabregas ed Alli

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Walker 5,5

Gabbia 5,5

Thiaw 5,5

Theo Hernandez 5,5 – Dal 45′ Jimenez 6

Bondo 6 – Dal 45′ Fofana 6

Musah 3,5 – Dal 51′ Joao Felix 6

Pulisic 7

Reijnders 7,5

Leao 6 – Dal 78′ Ruben Loftus-Cheek s.v

Gimenez 5,5 – Dal 68′ Abraham 6,5

All. Conceicao 6

COMO

Butez 5,5

Smolčić 6

Goldaniga 5,5

Kempf 6 – Dal 45′ Dossena 5,5 – Dal 62′ van der Brempt 5,5

Valle 5

Caqueret 6 – Dal 62′ Perrone 5,5

Da Cunha 7,5 – Dall’81’ Alli 3

Diao 4,5

Nico Paz 6,5

Strefezza 6

Cutrone 5,5 – Dal 72′ Douvikas s.v.

All. Fabregas 6

Top e flop dei rossoneri in Milan-Como

TOP Reindeers 7,5 – Prima del calcio d’inizio della sfida l’olandese viene celebrato per il rinnovo di contratto. Il giusto premio per una stagione personale davvero fantastica. Stasera decide di farsi un regalo, facendo esultare tutto il popolo rossonero, segnando il tredicesimo gol, il nono in campionato. Tijji dimostra di avere una grandissima freddezza davanti al portiere e una fantastica capacità di inserimento. Nel corso del match delizia San Siro anche con dei passaggi filtranti illuminanti. Perdonato per l’errore davanti a Butez nel finale

FLOP Musah 3,5 – Difficile fare peggio per il centrocampista americano. Avrebbe potuto mettere in discesa il match dopo soli quattro minuti, ma sbaglia clamorosamente dopo aver scartato il portiere, tirando fuori. L’inizio di gara è davvero da incubo: poco dopo, infatti, perde il pallone, costringendo Bondo a farsi ammonire per fermare l’avversario. Sbaglia ancora una volto poi in attacco, non riuscendo a controllare palla a limite dell’area, portando il Milan a sprecare una potenziale occasione da gol importante. La sua gara finisce tra i fischi al 51esimo dopo il giallo, che gli farà saltare la prossima gara.

TABELLINO

MILAN-COMO 2-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Musah, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Jiménez, Pavlović, Terracciano, Tomori; Fofana, Loftus-Cheek; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Sottil. All.: Conceição.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disp.: Reina; Dossena, Iovine, Jack, Moreno, van der Brempt, Vojvoda; Alli, Engelhardt, Perrone, Sergi Roberto; Douvikas, Fadera, Gabrielloni, Ikoné. All.: Fàbregas.

GOL: Da Cunha (C), Pulisic (M), Reijnders (M)

AMMONITI: Bondo (M) Musah (M), Perrone (C)

ESPULSI: Alli (C)

Spettatori: 74.800

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.