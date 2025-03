Maltempo Toscana, UFFICIALE: partita rinviata di un giorno

Il comunicato ufficiale del Sindaco dopo l’alluvione in Toscana: “Allerta rossa Arno persisterà fino a pomeriggio inoltrato”

La Toscana deve fare i conti con il maltempo. L’alluvione di ieri ha fatto straripare l’Arno in diverse zone della regione causando ingenti danni. A rischio ovviamente anche le partite di calcio, tra cui Fiorentina-Juventus in programma domani.

Le previsioni fanno ben sperare per domani e al momento la gara non sembra a rischio. Ovviamente, per sicurezza, sono già state rinviate invece le gare a livello dilettantistico e giovanile. Ufficialmente rimandato (di un solo giorno) anche il match di Serie B tra Pisa e Mantova in programma oggi pomeriggio alle ore 15. Tempo permettendo si giocherà domani. A dare l’annuncio ufficiale è stato il sindaco Michele Conti: “Abbiamo parlato con il presidente della Lega B Balata e con i due club: stiamo facendo il possibile per trovare una soluzione, ma dobbiamo attendere l’evoluzione della situazione meteo. L’allerta rossa per rischio idraulico persisterà fino al pomeriggio inoltrato, per cui oggi la partita Pisa-Mantova delle ore 15 non si può disputare. Stiamo lavorando insieme alla Lega di B e alle due società per provare a far giocare la partita domani alla stessa ora. L’ondata di piena dell’Arno sta transitando molto lentamente e siamo ancora sopra il secondo livello di guardia”.

Anche la Lega di Serie B ha ufficializzato il rinvio a domani con un comunicato in cui riprogramma la sfida dell’Arena Garibaldi’ a domenica 16 marzo ore 15.