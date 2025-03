L’Empoli non sfonda, il Torino sì: ai granata basta il tocco da biliardo di Vlasic

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra i granata e gli Azzurri, che ha visto la compagine di Vanoli imporsi per 1-0

Tre punti pesanti quelli ottenuti dal Torino in virtù della rete messa a segno al 70′ da Vlasic, che con un tocco dolce di piatto ha battuto Silvestri, certificando la crescita dei granata nell’arco dei novanta minuti. Empoli sempre più giù: non basta ai toscani una gara complessivamente ben giocata ma nella quale è mancato il guizzo vincente.

Il match fatica a decollare. In un primo tempo sostanzialmente avaro di grandi occasioni, sono soprattutto i toscani a farsi apprezzare per pulizia di manovra e velocità nel fraseggio. Un guizzo di Gyasi al 20′ prova a rompere il ghiaccio, ma Vanja Milinkovic Savic risponde presente. Passano quindici giri di lancette e gli ospiti si riaffacciano pericolosamente nell’area di rigore granata: in spaccata, Sambia non riesce però a centrare la porta. Nella ripresa l’inerzia dell’incontro cambia. Gli uomini di Vanoli riescono a trovare la verticalità con frequenza: Elmas prova ad accendersi, ma viene anticipato da Ismajli.

Torino-Empoli, Vlasic decide tutto con un colpo da numero 10

A cavallo del settantesimo minuto, ecco la sliding door dell’incontro: Kouamé fa tutto bene in transizione ma Gyasi sparacchia via da buona posizione. Sul ribaltamento di fronte Vlasic fa suo il pallone e dopo aver vinto un duello aereo riesce a depositare la palla in fondo al sacco con un tiro al giro sul quale Silvestri non riesce ad intervenire.

Nel finale l’Empoli prova ad organizzare una rimonta ma più con la forza dei nervi che con trame di gioco ben orchestrate. Il Toro si difende con ordine e non rischia praticamente nulla: ad una manciata di secondi dal triplice fischio, Milinkovic Savic incolla sui guanti l’ultima conclusione dell’incontro. Tanta la gioia della panchina granata, visto che i piemontesi, pur non impressionando, sono riusciti a centrare la terza vittoria nelle ultime quattro uscite ufficiali. Empoli ‘bellino’ ma inconcludente e sempre più terzultimo.

TORINO-EMPOLI 1-0: 70′ Vlasic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Milan* 47; Roma 46; Fiorentina 45; Udinese* 40; Torino* 38; Genoa* 35; Como* e Verona* 29; Cagliari 26; Parma* e Lecce* 25; Empoli* 22; Venezia 19; Monza* 15. *una partita in più

RIEPILOGO 29ESIMA GIORNATA

Genoa-Lecce 2-1

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Milan-Como 2-1

Torino-Empoli 1-0

Venezia-Napoli domani ore 12.30

Bologna-Lazio domani ore 15

Roma-Cagliari domani ore 16

Fiorentina-Juventus domani ore 18

Atalanta-Inter domani ore 20.45