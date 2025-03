L’amarezza di Nesta: “Mancata una grande occasione”. Lekovic è tutto del Monza

Niente da fare per la squadra brianzola: non basta il vantaggio di Izzo per portare a casa i tre punti nello scontro salvezza dell’U-Power Stadium contro il Parma

Il Monza mastica amaro e non va oltre il pareggio nello scontro salvezza contro il Parma. Solo 1-1 all’U-Power Stadium, con i padroni di casa ripresi nel finale dalla prodezza firmata dal neo-entrato Bonny.

C’è delusione nelle parole post partita di Alessandro Nesta, che nei giorni scorsi aveva definito la gara contro i ducali un po’ come l’ultima spiaggia per scalare la classifica ed evitare la retrocessione in Serie B. Niente da fare però però i brianzoli, che restano mestamente all’ultimo posto a -10 dalla soglia salvezza, occupata proprio dal Parma. Al Monza non basta il vantaggio nella ripresa di capitan Izzo, con le sostituzioni di Nesta che non hanno sortito l’effetto sperato. Al contrario di Chivu, che con l’ingresso in campo di Bonny ha trovato un punto prezioso.

“La matematica non ci condanna, ma oggi abbiamo mancato una grande occasione. Peccato soprattutto per i ragazzi: adesso dobbiamo restare uniti, nel calcio non si sa mai“, ha spiegato Nesta in conferenza stampa. Il tecnico di casa aggiunge: “Questa professione la faccio solo in un modo, nelle prossime partite proveremo a vincere e a dare sempre il massimo. Per rispetto della società, dei giocatori e di me stesso. Sappiamo che è dura, ma abbiamo il dovere di provarci”.

Monza, scatta l’obbligo di riscatto per Lekovic: i dettagli e le parole di Nesta

Intanto in casa Monza si è materializzato il riscatto per Stefan Lekovic, con l’obbligo che era fissato al raggiungimento della sesta presenza complessiva in campionato. Il giovane difensore serbo era arrivato nel mercato di gennaio e nelle casse della Stella Rossa finiranno 2,5 milioni di euro.

🗣️ #MonzaParma – #Nesta in conferenza: “La matematica non ci condanna, ma oggi abbiamo mancato una grande occasione. Peccato soprattutto per i ragazzi: adesso dobbiamo restare uniti, nel calcio non si sa mai” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0NdsvbbM1n — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 15, 2025

L’Ingresso in campo di Lekovic non è stato però dei migliori, con il classe 2004 troppo morbido nella marcatura sull’1-1 di Bonny: “I cambi? Tre giocatori mi hanno chiesto di uscire perché erano sfiniti, in panchina non ho altro e ho deciso così. Non per Lekovic, ma era per rispondere alla domanda sulle sostituzioni”. Nesta si è intrattenuto con lo stesso difensore serbo al fischio finale: “Quando vedo qualcosa da mettere a posto parlo sempre con i giocatori, nulla di particolare”, ha spiegato l’allenatore del Monza.