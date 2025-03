Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore”

Le dichiarazioni del tecnico spagnolo al termine del match che ha visto il suo Como, perdere contro il Milan. Ecco che le sue parole

Il Como perde contro il Milan, ma esce da San Siro a testa altissima. Cesc Fabregas, presentatosi in conferenza stampa, è apparso orgoglioso e soddisfatto della prova della sua squadra.

Le prime parole però sono dedicate all’espulsione e al gol annullato per fuorigioco: “Mi scuso per il gesto fatto all’arbitro. L’educazione è la prima cosa, ho sbagliato e chiedo scusa. Siamo il Como, abbiamo fatto una grande partita, con coraggio a San Siro. Dovete farlo risaltare tutto ciò, siamo una neopromossa – afferma il mister -. Abbiamo giocato contro giocatori che costano 80 milioni. Lasciami perdere così, con le mie idee. Gioco di squadra, tattica e posizionamento, stasera c’è tutto nella mia squadra. Vedo un futuro incredibile. Il Milan ha vinto con la sua qualità”.

Poi il commento sul gol che sarebbe valso il 2 a 0: “Non è fuorigioco quello di Da Cunha. Loro (al VAR, ndr.) fermano la palla quando vogliono. Non è fuorigioco. Hanno sbagliato già in passato e oggi è una di quelle volte. Tu cosa pensi? (si rivolge al giornalista, ndr.), sei milanista? Parliamo uomo a uomo, per me non è fuorigioco”.

Milan-Como, Fabregas esalta Da Cunha: “E’ sottovalutassimo”

Impossibile non parlare, poi, dell’espulsione di Dele Alli: “E’ un rosso chiarissimo – prosegue Fabregas -, è un’entrata che fa male da vedere. E’ certamente la cosa più negativa della serata”.

Poi esalta Da Cunha: “Non è una novità, io giocherei con undici Da Cunha, è sottovalutassimo. Ha una qualità enorme e capisce sempre subito cosa gli chiedo. Ha soli 23 anni… Paz? Oggi ha fatto una grandissima partita”.

Un’ultima battuta sul suo futuro: “Io voglio diventare il migliore allenatore al mondo e devo lavorare ancora tanto”. Sul Milan, invece, arriva un no comment: “Prossima domanda”.