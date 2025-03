Esonero in arrivo: al suo posto ci sono Liverani o Bocchetti

La sconfitta di oggi potrebbe essere fatale: la posizione in classifica è ormai complicatissima e approfittando del momento, il presidente potrebbe optare per l’esonero.

Non sarebbe un record, ma trovare il secondo esonero stagionale non sarebbe sicuramente un bel risultato per il mister. Purtroppo per lui, lo score della sua squadra parla chiaro: 31 punti in 30 partite sono una media che condanna la squadra alla retrocessione e per tale motivo la dirigenza potrebbe optare per un nuovo cambio in panchina.

Già esonerato lo scorso 8 dicembre, è stato successivamente richiamato in panchina dallo stesso club il 2 febbraio ma la fortuna non gli ha sorriso e da quando è tornato sulla panchina delle Rondinelle, ha trovato soltanto una vittoria all’esordio, contro la Carrarese. Da allora 3 punti, figli di altrettanti pareggi, in 6 partite. Per tale motivo l’esonero è un rischio concreto a questo punto.

Al suo posto potrebbe arrivare mister Liverani, o anche lo stesso Iachini. Appare molto complicato che sia chi l’ha già sostituito a dicembre (Bisoli) a subentrare di nuovo al suo posto.

Esonero per Maran a Brescia, Liverani e Iachini sono disponibili

La sconfitta di oggi contro il Frosinone potrebbe essere fatale per Rolando Maran, che come riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, rischia l’esonero col Brescia. La trasfersta in Ciociaria doveva essere un appuntamento complicato ma per come si era messa la partita, col pareggio di Moncini al vantaggio siglato da Kvernadze, sembrava che un punto potesse tornare dopo la spedizione lombarda allo Stirpe. Purtroppo il gol di Ghedjemis ha complicato le cose in maniera definitiva e così la dirigenza del club ha avviato le riflessioni.

In attesa di capire chi sarà il sostituto ufficiale, è possibile fare delle ipotesi guardando agli allenatori attualmente senza panchina. Reduci da esperienze deludenti in Serie A quest’anno ci sono Liverani e Bocchetti: costerebbero un po’ di più rispetto rispetto ad altri profili, ma potrebbero garantire un impatto importante fin da subito, visto che il tempo a disposizione comincia ad essere poco.

C’è poi la soluzione Iachini, che conosce già la piazza di Brescia dove Maran potrebbe trovare l’esonero in tempi brevi. Sarebbe una soluzione romantica e di pragmatismo al tempo stesso: non bisogna dimenticare infatti che le ambizioni del club a inizio stagione erano enormemente differenti. Servirebbe un nome in grado di riportare innanzitutto entusiamo nell’ambiente.