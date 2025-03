Ribaltone Milan: “Dimissioni Conceicao e Allegri subito”

Situazione infernale in casa rossonera. Dopo il raddoppio di Da Cunha, poi annullato per fuorigioco, è esplosa definitivamente la rabbia dei milanisti

È l’ultima di Conceicao sulla panchina del Milan? Un disastro col Como, l’ennesimo di una stagione fallimentare per i rossoneri.

Sul punteggio di 0-1 e dopo il gol del raddoppio di Da Cunha, poi annullato per fuorigioco millimetrico dello stesso centrocampista, i tifosi rossoneri si sono letteralmente scatenati sui social. Praticamente tutti chiedono la stessa cosa: l’azzeramento della società e il licenziamento immediato di Conceicao, oppure le sue dimissioni.

C’è chi invoca la chiamata di Tassotti come traghettatore, chi l’arrivo di Massimiliano Allegri senza attendere giugno. Ecco alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato.it:

Sicuramente la Curva Sud st peggiorando puntualmente la situazione…però a sto punto Conceicao va cambiato…metti un traghettatore fino a Giugno come Tassotti o gente come Seedorf etc e aspetti che arrivi Allegri giocandoti almeno i due derby@acmilan #MilanComo

— GuidoRavaz (@GuidoRavaz) March 15, 2025