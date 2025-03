DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter e striglia Lukaku: “Mi aspetto di più” – LIVE

Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto

Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia.

Alla vigilia della sfida del ‘Penzo’, le parole del tecnico salentino in conferenza stampa:

Sugli infortunati. “Mazzocchi e Anguissa convocati, Neres lo rivedremo dopo la sosta”.

Il Venezia fa bene con le big. “Tutte le partite nascondono insidie, guardiamo l’ultima partita Inter-Monza, niente è scontato. Noi affrontiamo una squadra in salute che si giocherà le carte per la salvezza. Mi aspetto una grande gara da parte dei miei”.

C’è Atalanta-Inter: domani può essere la sfida per lo scudetto? “Vi ho abituato a guardare la partita imminente e noi stessi. Abbiamo costruito quello che abbiamo costruito guardando noi stessi, mettendo i paraocchi, senza farci condizionare da quello che succede intorno. Dobbiamo proseguire così”.

Lukaku quanto sta beneficiando della presenza di Raspadori? “Avere qualcuno accanto può sgravare i compiti di essere la prima punta. Detto questo, Romelu ha fatto due buone prestazioni come tutta la squadra. Ma mi aspetto di più da parte sua, già da domani. Deve confermare le ultime due partite e fare meglio, così come tutti gli altri”.

In queste ultime dieci conta più la tattica o la testa? “Aver avuto la possibilità di allenare questi ragazzi tutta la settimana ci ha aiutato quest’anno, altrimenti sarebbe stata veramente molto molto dura sotto tutti i punti di vista, tutti. Questo ci ha aiutato molto, anche nelle difficoltà o nelle varie situazioni siamo stati bravi a trovare sempre una soluzione. Ora mancano 10 partite, ci arriviamo con un bagaglio tattico ben assortito. Conterà tutto. Ma non guardo le 10 partite, ma la prossima. Per noi deve essere la finale del Mondiale in assoluto quella col Venezia. Dovremo dimostrare di essere più bravi di loro, avere più fame e voglia di vincere di loro. Sapendo che cercheranno di rubarci l’idea. Ho studiato le difficoltà che hanno avuto Inter, Roma e Lazio. Non sarà una passeggiata di salute e mi aspetto dai miei una grande partita, dobbiamo dare una dimostrazione di maturità e che stiamo sul pezzo”.