DIRETTA Serie A, Torino-Empoli 0-0: via al match LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e gli azzurri di D’Aversa in tempo reale

Il Torino riceve l’Empoli nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per le 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 13 punti in favore dei piemontesi che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Il pareggio di sabato scorso contro il Parma ha interrotto la serie di due vittorie consecutive e ora i granata di Paolo Vanoli hanno ancora poco da chiedere a questa stagione. A quota 35 punti, l’aritmetica salvezza è ormai ad un passo, mentre le posizioni che valgono le coppe europee sembrano troppo distanti. Si giocano tantissimo, invece, gli azzurri di Roberto D’Aversa che occupano attualmente la terzultima posizione in classifica che porterebbe alla retrocessione dopo il ko contro la Roma: serve un risultato positivo prima del rush finale dopo la sosta per le Nazionali. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Dazn. All’andata il Toro ebbe la meglio con il risultato di 1-0 grazie a una rete da metà campo di Adams, mentre in Coppa Italia furono i toscani a spuntarla nonostante il gol dello stesso bomber scozzese tra i due siglati da Ekong e Haas. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Empoli

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

EMPOLI (4-3-2-1): Silvestri; Gyasi, Marianucci, Ismajili, Sambia; Henderson, Grassi, Pezzella; Cacace, Esposito; Kouame. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Milan* 47; Roma 46; Fiorentina 45; Udinese* 40; Torino e Genoa* 35; Como* e Verona* 29; Cagliari 26; Parma* e Lecce* 25; Empoli 22; Venezia 19; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Empoli sabato 29 marzo ore 15; Lazio-Torino lunedì 31 marzo ore 20.45.