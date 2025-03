DIRETTA Serie A, Milan-Como: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Conceicao e biancoblu di Fabregas in tempo reale

Il Milan ospita il Como a San Siro nel terzo anticipo del sabato valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo che mette in palio tre punti preziosi per i rispettivi obiettivi delle due squadre che sarà diretto dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Tornati al successo a Lecce lo scorso week end, interrompendo una striscia di tre sconfitte di fila contro Torino, Bologna e Lazio, i rossoneri di Sergio Conceicao vanno a caccia del bis. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per scavalcare almeno per un giorno Roma e Fiorentina (impegnate domani rispettivamente contro Cagliari e Juventus) al settimo posto. Per i biancoblu di Cesc Fabregas, che invece sono reduci dal pareggio interno contro il Venezia, è l’occasione per ottenere una vittoria di grande prestigio e mettere 10 punti tra loro e l’Empoli terzultimo, che scende in campo stasera contro il Torino. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i rossoneri si sono imposti con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Theo Hernandez e Leao dopo l’iniziale vantaggio di Diao. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Como live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Como

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese* 40; Torino e Genoa* 35; Verona* e Como 29; Cagliari 26; Parma* e Lecce* 25; Empoli 22; Venezia 19; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Empoli sabato 29 marzo ore 15; Napoli-Milan domenica 30 marzo ore 20.45.