Con Inzaghi non è titolare: il Milan chiede un giocatore all’Inter

Clamorosa indiscrezione di calciomercato: “Il giocatore potrebbe prendere in seria considerazione il passaggio in rossonero”

Per Inzaghi è un calciatore importante, ma certamente non intoccabile come Barella, Lautaro Martinez e Thuram. O come Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. O infine come Dimarco e Acerbi, quest’ultimo quando sta bene. Infatti non è un titolare, lo è stato quest’anno in più di un’occasione, ma in generale il suo ruolo è quello di alternativa, di primissima alternativa ai tifolari.

Il suo futuro sarà però all’Inter, perlomeno dovrebbe essere ancora in nerazzurro visto che lo scorso novembre ha pure rinnovato il contratto fino a giugno 2029. Un attestato di stima da parte della società, che nell’estate 2023 ha speso circa 7 milioni di euro per il suo cartellino.

Da quando è all’Inter, l’ex Aarhus ha:

Dusputato 50 partite, di cui 33 in Serie A;

Segnato 5 gol;

Realizzato 3 assist.

In quest’anno e mezzo Bisseck è cresciuto molto, tanto da conquistare – finalmente – la maglia della Nazionale maggiore. Nagelsmann lo teneva d’occhio da tempo, inserendolo alla fine tra i convocati per il playoff di Nations League contro l’Italia.

“Mi stavo allenando quando il Ct ha provato a chiamarmi – ha confidato a ‘Sport 1’ il difensore nerazzurro commentando la sua prima convocazione con la Germania – Quando ho visto il suo nome sul display nello spogliatoio, è stato un momento pazzesco.

Ha lasciato un messaggio sulla mia segreteria dicendo che ero dei loro. Quando penso al fatto che durante il mio periodo in Portogallo ho quasi rinunciato a giocare a calcio per studiare medicina, adesso sono estremamente felice di come sono andate le cose”.

Dalla Spagna, il Milan vuole Bisseck dell’Inter: “Il difensore potrebbe aprire”

Bisseck piace a tanti club europei, dal Bayern Monaco alle big inglesi. Per ‘fichajes.net’ sulle sue tracce ci sarebbe persino il Milan. Secondo il portale spagnolo, i rossoneri avrebbero intenzione di provarci sul serio per il classe 2000 di Colonia originario del Camerun

“Se il Milan decidesse di fare un’offerta convincente – scrive la fonte ispanica – e l’Inter non gli garantisse un ruolo più importante in squadra, il giovane difensore potrebbe seriamente prendere in considerazione il passaggio in rossonero”.

Se Bisseck potrebbe aprire, l’Inter invece difficilmente darebbe l’ok alla sua cessione al Milan. Il club di Red Bird dovrebbe mettere sul piatto almeno una quarantina di milioni per far quantomeno vacillare Marotta e soci.