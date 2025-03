Caos ed espulsioni nel finale: Walker prova a ‘salvare’ Dele Alli

Ecco cosa è successo nel finale di gara del match di San Siro tra il Milan di Sergio Conceicao e il Como di Cesc Fabregas

Finale caldissimo a San Siro, tra il Milan di Sergio Conceicao e il Como di Cesc Fabregas. I rossoneri riescono a portare a casa i tre punti, grazie ai gol dei soliti Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, dopo che Da Cunha aveva portato avanti i suoi.

Il Diavolo dunque vince nel solito clima gelido di San Siro, dove non c’è certo voglia di far festa, tanto che dopo il fischio finale, i giocatori non si sono recati sotto la Curva per salutare i propri tifosi. Tifosi che hanno continuato nella loro protesta contro società, proprietà e calciatori, entrando allo stadio dopo 15 minuti.

Finale incandescente, esordio amaro per Dele Alli

Ma prima che l’arbitro Matteo Marchetti decretasse la fine del match è successo davvero di tutti. I due tecnici sono apparsi alquanto nervosi per delle decisioni del fischietto di Ostia Lido che non ha convinto per nulla proprio nessuno. Così Conceicao è stato ammonito; rosso, invece, per Cesc Fabregas.

Un rosso quello per il mister spagnolo che è arrivato dopo quello estratto da Marchetti a Dele Alli. L’inglese, entrato all’81esimo si è fatto cacciare, dopo la revisione al VAR, per un fallo davvero brutto sul Ruben Loftus-Cheek.

Una decisione che non lascia davvero alcun dubbio, ma diversi giocatori hanno provato a far cambiare idea al fischietto di Ostia. Tra i calciatori del Como, anche Kyle Walker. Il terzino del Milan, che conosce molto bene l’ex Tottenham, ha dato a tutti l’impressione di chiedere a Marchetti di graziarlo. Per Alli è stato un esordio con la maglia del Como, dopo due anni fuori dai campi, davvero amaro.