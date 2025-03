Un Milan tutto nuovo per Allegri: rivoluzione in difesa e colpo a centrocampo

Ecco la possibile squadra del tecnico livornese. Scelta presa anche su Rafa Leao e Christian Pulisic: le scelte per il 2025/2026

C’è ancora una stagione da concludere, magari conquistando la Coppa Italia, ma in casa Milan si pensa già al futuro. Un futuro, che inevitabilmente, passerà dalla scelta del nuovo Direttore sportivo.

Il viaggio di America di Giorgio Furlani ha un po’ mescolato le carte, ma Igli Tare e Fabio Paratici restano ancora in vantaggio per il ruolo di Ds. Poi sarà la volta dell’allenatore. In questi giorni, così, il profilo balzato in pole è quello di Massimiliano Allegri.

Il club rossonero ha capito di avere bisogno di un tecnico pragmatico che possa riportare subito in alto una squadra, fatta di ottimi calciatori, che spesso, però, perde la bussola. Il livornese è svincolato e questo chiaramente favorisce il suo approdo al Diavolo. Solo sullo sfondo restano così i nomi di Vincenzo Italiano, Antonio Conte, Maurizio Sarri e Cesc Fabregas.

Ecco il Milan di Massimiliano Allegri: fiducia in Leao

Un eventuale arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, inevitabilmente, cambierebbe il calciomercato del Milan. Ma ipotizzare la futura squadra del tecnico livornese potrebbe non essere così difficile.

Innanzitutto partiamo dalle certezze che non sono poche: in attacco, ad esempio, il tridente sarà composto ancora da Christian Pulisic, Rafa Leao e Santiago Gimenez. Il messicano, però, potrebbe essere affiancato da un altro giovane bomber come Krstovic o Lucca.

A centrocampo si ripartirà , a prescindere, da Tijjani Reijnders, ma con Allegri ci sarebbe spazio anche per la fisicità di Fofana e Bondo. Il reparto potrebbe essere completato, poi, da Ricci, da tempo nel mirino del Diavolo, ma il livornese abbraccerebbe ben volentieri Rabiot. Chissà , così, che il francese non venga scambiato con Ismael Bennacer, che di certo non farà ritorno a Milano.

I cambiamenti maggiori però potrebbero avvenire nel reparto difensivo. Se Maignan e Theo Hernandez dovessero davvero salutare, si potrebbero vedere in rossonero Carnesecchi e De Cuyper. Ma nella formazione iniziale potrebbe esserci spazio anche un nuovo centrale ad affiancare Pavlovic. Attenzione così al giovane Mosquera