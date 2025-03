UFFICIALE Dimarco, nuovo scontro Inter-Napoli: “Ora in panchina a Bergamo”

La decisione di Spalletti sul terzino nerazzurro in vista del playoff di Nations League con la Germania

Il duello Scudetto, che poi oggi è corsa a tre includendo l’Atalanta, è più acceso che mai. Lo conferma la vicenda Dimarco, che secondo alcuni sarebbe stato convocato da Spalletti per i playoff di Nations League contro la Germania qualora avesse giocato contro l’Atalanta.

Il ‘caso’ Dimarco stava in piedi con due stuzzicadenti, infatti si è sgonfiato praticamente subito. Dopo Inter-Feyenoord Inzaghi aveva infatti dichiarato che il terzino non avrebbe recuperato per il big match di domenica sera contro la formazione di Gasperini. E poco fa sono usciti i convocati del CT dell’Italia per la sfida coi teutonici. Nell’elenco – e ormai c’era da aspettarselo – Dimarco non figura.

Presenti invece i suoi compagni di squadra Bastoni, Barella e Frattesi. La polemica su Dimarco, che proprio nello scontro diretto col Napoli ha accusato il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, resiste in qualche modo sui social, con diversi tifosi interisti che hanno pubblicato tweet pungenti all’indirizzo dei tifosi del Napoli e di chi, anche tra i colleghi, aveva provato a aizzare la massa.

Out Dimarco, al suo posto viene convocato per la prima volta l’atalantino Ruggeri. Esordio pure per Casadei.

Tornano a vestire la maglia azzurra sia Politano che Zaccagni. Ecco l’elenco completo stilato da Spalletti:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).