Spezia, Soleri ha cominciato la riabilitazione: tolto il tutore

Il classe ’97 cresciuto nella Roma rimarrà a Villa Stuart fino al prossimo mese di aprile. Il ritorno in campo è previsto nella prossima stagione

Edoardo Soleri ha iniziato a Villa Stuart la riabilitazione dopo l’intervento di tenoraffia achillea sinistra effettuato un mese fa in Finlandia dal professor Lempainen.

Il ritorno alla piena attività dell’attaccante dello Spezia è previsto dopo circa sei mesi, dunque all’inizio della prossima stagione. Il classe ’97 cresciuto nella Roma, autore di 3 gol fino al grave infortunio dello scorso gennaio, rimarrà fino ad aprile presso la clinica romana per la riabilitazione: intanto ha tolto il tutore e cominciato sia la terapia in acqua che quella in palestra.