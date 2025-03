Serie A, tre partite a rischio rinvio: il motivo

Potrebbe arrivare per la prima volta in Serie A un cambio data, con 1, 2 o 3 partite a rischio. Sarebbe una prima volta storica nel nostro campionato.

Lotta Scudetto, qualificazione per la Champions o l’Europa League, per finire con la lotta per non retrocedere: era da diversi anni che non assistevamo ad un campionato così avvincente a tutti i livelli competitivi. Ne beneficerà sicuramente lo spettacolo e chissà, in futuro, anche la possibilità di vendere i diritti tv a delle cifre più alte rispetto a quelle odierne. L’obiettivo è chiaramente raggiungere un livello di equilibrio competitivo tale da arrivare ad incassare cifre simili a quelle della Premier League.

Proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare un altro esempio di organizzazione sportiva. Il campionato inglese infatti è famoso per il suo “boxing day” (apertura dei regali): il 26 dicembre le squadre di Premier scendono in campo. Un esperimento che è stato proposto anche in Italia, con alterne fortune.

L’intento infatti è “introdurre” anche nelle classiche festività generalmente dedicate al ritrovo coi rispettivi parenti o amici, un momento televisivo a tema sportivo. Proprio questa potrebbe essere la ratio della rivoluzione che da quest’anno potrebbe essere introdotta in Serie A, che porterrebbe al cambio di data per gare come Parma-Juve, Milan-Atalanta o anche Bologna-Inter.

Serie A, 3 gare a rischio rinvio a causa della Pasqua

Per la prima volta nella storia in Serie A, alcune gare di Serie A potrebbero giocarsi nel giorno di Pasqua. Una svolta che avrebbe un carattere storico, visto che fino ad oggi, per consentire ai giocatori di celebrare la festività religiosa, si sono sempre disputate tutte le partite entro il sabato.

A riportare la notizia è il portale fcinternews: non è ancora ufficiale, ma secondo il sito specializzato sulle vicende nerazzurre, quest’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A. Nel resto d’Europa solo Italia ha finora conservato la tradizione di non giocare a Pasqua. L’anno scorso in tale ricorrenza si sono disputati big match com Arsenal-Manchester City o Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

Tra l’altro i bavaresi saranno proprio l’avversario dell’Inter nei quarti di Champions League che si giocheranno mercoledì 16 aprile: qualora proprio il match dei nerazzurri (Bologna-Inter), dovesse essere scelto per il cambio data (o rinvio che dir si voglia), gli uomini di Inzaghi potrebbero godere di un ulteriore giorno di riposo.