Napoli, arriva il “nuovo Koulibaly”: è fatta

Il Napoli ha un nuovo difensore centrale. Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Campania, gli azzurri avrebbero già chiuso il primo colpo in difesa per la prossima stagione.

Napoli: arriva un nuovo difensore

Il Napoli è già al lavoro per il prossimo calciomercato. Gli azzurri, dopo una stagione passata fuori dall’Europa, hanno la necessità di allargare e ringiovanire l’organico per affrontare la probabile qualificazione in Champions League ed il triplo impegno del prossimo anno.

Di sicuro la formazione allenata da Antonio Conte acquisterà un esterno, visto l’addio di Kvara a gennaio, un terzino ed un difensore centrale che possa contendersi una maglia da titolare con Buongiorno e Rrahmani.

Dopo aver a lungo inseguito un esterno ed un difensore a gennaio, con la trattativa sfumata per il giovane Comuzzo, questa volta il ds Manna non vuole farsi cogliere impreparato ed avrebbe già messo a segno un primo colpo di valore in difesa. In questo modo il Napoli potrà cedere, in prestito o a titolo definitivo, Rafa Marin. Attendendo anche l’ufficialità del riscatto di Natan da parte del Betis in Liga.

Anche per questo, secondo quanto riportato da Sportmediaset, gli azzurri nelle ultime settimane avrebbero già messo trovato l’intesa per il passaggio al Napoli in estate di Luca Marianucci dell’Empoli.

La squadra mercato azzurra avrebbe già trovato un’intesa di massima sia con il classe 2004 che con il club toscano per il passaggio del classe 2004 in Campania.

Un colpo per il futuro ma anche per il presente. Marianucci a soli 19 anni vanta già una buona esperienza in Serie A ed al Napoli avrà tempo per crescere alle spalle di due difensori importanti.

Napoli: le ultime sul nuovo difensore

A parlare delle qualità di Luca Marianucci è stato il suo ex allenatore Massimo Paci, che ha confermato la bontà dell’operazione a RadioCapri.

“L’ho allenato durante la mia esperienza e dico che per me lui ha grande talento, e tanto margine di miglioramento. Posso dire che per qualità mi ricorda molto Koulibaly. Credo che Marianucci abbia lo stesso istinto ma deve lavorare e crescere tatticamente. Con un allenatore del calibro di Antonio Conte sicuramente potrà migliorare”.

“Del resto anche Koulibaly è cambiato con Sarri. Poi un conto è Empoli e un conto è giocare nel Napoli, ma credo che abbia ottime prospettive. Forse non ha la velociti di KK ma l’istinto in campo sembra quello. Sotto il profilo mentale deve ancora crescere, non ha la malizia del giocatore fatto, lo conosco e so che è un bravo ragazzo ma se vuole competere ad alti livelli deve migliorare“.