La Juve cambia le coppie: ecco quale sarà l’attaccante ideale

Il club bianconero è pronto a ripartire. Niente rivoluzioni, ma ci sarà un mister diverso, che vuole il suo pupillo

Immaginare una nuova rivoluzione in casa Juventus appare alquanto complicato. Il club bianconero ha vissuto l’estate 2024 da protagonista, con diversi colpi davvero importanti.

Cristiano Giuntoli, così, ha messo a disposizione di Thiago Motta giocatori di un certo spessore, costati tantissimo, come Koopmeiners, Gonzalez e Dougluas Luiz. Nessuno, però, ha rispettato le attese e vista la spesa è più che difficile immaginarli lontani da Torino la prossima stagione. Più facile (in molti ormai lo danno per scontato) vedere un nuovo allenatore che possa valorizzare tutti quei calciatori presi qualche mese fa che non hanno reso come avrebbero dovuto. L’ex Bologna, dunque, appare davvero al capolinea e il suo addio ormai è solo questione di tempo.

La Juve riparte da un nuovo allenatore: c’è anche il super colpo

Ci sono così già i nomi dei possibili sostituti di Thiago Motta. A TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, si è parlato così dei tre i candidati principali a sedere sulla panchina della Juventus.

Tra questi c’è certamente Gian Piero Gasperini, intenzionato a lasciare l’Atalanta. Il mister potrebbe sicuramente valorizzare Koopmeiners, ma spingerebbe per avere un altro calciatore da Bergamo, quell’Ederson che non toglie mai dal campo. Ma attenzione ad altri due profili per la panchina.

Nelle ultime ore, ad esempio, è emersa la figura di Stefano Pioli. L’ex Milan sarebbe pronto a lasciare l’Arabia Saudita qualora arrivasse la chiamata da un club ambizioso come la Juve Anche il tecnico di Parma proverebbe ad avere con se dei suoi pupilli, come Sandro Tonali o Fikayo Tomori.

Infine attenzione alla situazione legata ad Antonio Conte. Se il tecnico decidesse di lasciare Napoli, il club bianconero e il Milan tornerebbero a pensarci seriamente. Anche per il mister c’è un pupillo su cui puntare, un pupillo che avrebbe voluto già a Napoli, lo svedese Dejan Kulusevski.