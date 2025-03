Inter e inchiesta ultras: “E’ inquietante. Chi ha il potere tiene tutto sotto banco”

Ecco quanto ha dichiarato il giornalista in merito alla vicenda legata al club nerazzurro: il punto della situazione

Massimo Giletti torna a parlare dell’Inter e dell’inchiesta ultras, che sono spesso oggetto di discussione nelle sue trasmissioni.

Nell’ultima puntata de “Lo stato delle cose”, il noto giornalista ha mostrato un video con Zanetti protagonista: “Una delle carte importanti l’ho già buttata lunedì sera quando abbiamo fatto vedere il video del vicepresidente dell’Inter, che saluta Rosaria a Milano e gli dice: “Vienimi a trovare” – afferma Giletti ai microfoni di CRC – Chi è Rosaria? Quel video è stato molto difficile da avere e fa parte dell’Inchiesta. Racconta che quando Zanetti va all’interrogatorio e dice che l’ha vista solo una volta per strada mentre era seduto in macchina poiché gli avevano detto che Bellocco era uscito dal carcere quindi è stato un incontro fugace”.

“Secondo me, vuol dire che c’era qualcosa in più, altrimenti uno non manda una cosa così banale ad una persona che ha visto o incrociato una volta nella vita, soprattutto conoscendo i personaggi famosi che sono restii a fare filmati a causa del tempo e delle tante richieste che ricevono”.

“Questo video fa discutere – prosegue Giletti -. Nessuno poteva immaginare che riuscissimo a trovare un documento così delicato poiché è stato preso da una storia su Instagram di Antonio Bellocco. Questo video indica un rapporto più in là della semplice conoscenza. Non è un reato mandare un video ma quello che viene mostrato al suo interno vuol dire che Zanetti non lo ha visto una sola volta Bellocco nella sua vita. Quello a cui stiamo lavorando è inquietante”.

Giletti: “Non moriamo per questa storia inquietante”

Ma Massimo Gilletti non ha intenzione di fermarsi e presto potrebbe mostrare altri elementi relativi all’inchiesta ultras. Servirà però aspettare:

“Purtroppo non ho ricevuto delle risposte decisive da parte del mio indiziato – afferma il giornalista -. Stiamo stringendo una tenaglia intorno ad una persona ed è faticosa da stringere. Io spero di riuscire a stringerla al più presto, se non arriviamo a questa sera, la rinviamo alla prossima settimana. Noi, però, non moriamo per questa storia che è inquietante.

Il Napoli è in corsa con lo scudetto con l’Inter quindi è chiaro che qualsiasi cosa vada contro i nerazzurri sia accolta in maniera positiva dal popolo partenopeo. Io temo che chi ha il potere queste cose le sappia e le tenga sotto banco. Noi le tireremo fuori e ci faremo un bel po’ di domande. Voglio vedere da un punto di vista d’immagine cosa risponderanno. Non intendo mollare”.