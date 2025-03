Calciomercato Juventus: beffa Nico Paz, Inter spiazzata

Tutti vogliono Nico Paz. Il centrocampista in forza al Como ha stupito tutti alla sua prima stagione di Serie A tanto da scatenare un’asta in estate. Le ultime sul futuro dell’argentino.

Mercato: scatta l’asta per Nico Paz

Dove giocherà Nico Paz nella prossima stagione? Il centrocampista è stato acquistato dal Como in estate, ma il Real Madrid vanta un diritto di recompra da 9 milioni di euro. Una clausola che molto probabilmente verrà esercitata dai Blancos visto che il valore del fantasista spagnolo naturalizzato argentino si è impennato negli ultimi mesi.

Lo sa bene la Juventus che ad inizio stagione aveva già provato a muoversi per Nico Paz scontrandosi con le difficoltà di una trattativa che si annuncia complicatissima. Ad oggi il club in pole per il calciatore sembrerebbe essere l’Inter ma non sarà facile per i nerazzurri arrivare al calciatore visti i tanti club ed intermediari coinvolti e la concorrenza.

In primo luogo, il Real Madrid dovrà prima decidere se e quando esercitare la clausola per l’acquisto di Nico Paz. Il club spagnolo può esercitare la clausola entro il 15 luglio di questo anno, ma non solo. Il Real nel momento della cessione di Paz ha imposto anche un diritto di recompra per le prossime due estati, da 10 milioni nel 2026 e 11 nel 2027.

Una volta avvenuto il passaggio formare ai Blancos, non è detto che lo stesso club del Lago, che a gennaio aveva offerto 45 milioni di euro per Theo Hernandez, non provi a convincere Nico a rimanere per almeno un’altra stagione in biancoazzurro. Il Como vanta parecchia disponibilità economica ed il progetto del Presidente Hartono sembra ambizioso.

Se così non fosse potranno intervenire altri club. Difficile che la Juventus riesca a battere la concorrenza dell’Inter.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, dato l’ottimo rapporto tra il papà del calciatore e Javier Zanetti i nerazzurri sarebbero in vantaggio.

Mercato: le ultime sul futuro di Nico Paz

Ma l’operazione tra l’Inter ed il Real Madrid si annuncia in ogni caso complicata. Decisiva, ovviamente, sarà anche la volontà del calciatore.

Ma ad oggi, secondo quanto riportato dagli esperti di calciomercato, l’Inter non sarebbe in una posizione per chiudere a breve la trattativa per Nico Paz. Per questa ragione ci sarebbe ancora margine per la Juventus, o per un altro club, per inserirsi nell’affare e per spiazzare la dirigenza milanese.