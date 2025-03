VIDEO – Choc a Bilbao: polizia immobilizza un tifoso, le immagini fanno paura – Calciomercato.it

Ecco cosa è successo prima del calcio d’inizio della sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League

Momenti di tensione a Bilbao, nei pressi dello stadio San MamĂ©s, prima dell’inizio del match tra i padroni di casa dell’Athletic e la Roma di Claudio Ranieri.

Alcuni tifosi giallorossi hanno comunicato di essere stati vittime di cariche da parte delll’Ertzaintza, la polizia autonoma basca. Molte scene sono state così riprese e stanno facendo il giro sui social.

Una di queste, come si può vedere sui canali de Il Romanista, ha come protagonista un sostenitore capitolino che viene immobilizzato a terra da cinque agenti antisommossa e da un altro individuo.Â

❌ Disordini fuori dal San Mamés, in 6 agenti immobilizzano a terra un tifoso della Roma #ASRoma #AthleticRoma pic.twitter.com/YtAYJpDnzI — Il Romanista (@ilRomanistaweb) March 13, 2025

Serata no per i giallorossi, Roma ko a Bilbao

Immagini davvero forti destinate a far discutere tanto dopo la partita. Partita, tra l’Athletic Bilbao e la Roma, che poi ha avuto inizio senza nessuna particolare criticitĂ sul piano dell’ordine pubblico.

Per i tifosi giallorossi, però, è stata davvero una trasferta da dimenticare. Sul campo la squadra di Claudio Ranieri è stata, infatti, battuta dagli spagnoli, che hanno sfruttato in pieno la superioritĂ numerica, arrivata dopo l’espulsione di Hummels all’undicesimo minuto di gioco. Ci ha pensato così Nico Williams, autore di una doppietta, a trascinare la sua squadra alla qualificazione ai Quarti di finale di Europa League. Nel corso del match hanno, poi, trovato la via della rete anche anche Berchiche per l’Athletic e Paredes per la Roma