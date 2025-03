“Una cosa folle”: per l’Inter così è troppo | ESCLUSIVO

Si parla della società nerazzurra sia dal punto di vista della proprietà che da quello di campo: tutte le dichiarazioni

Campionato, Champions, coppa Italia. È un’Inter che non lascia niente d’intentato, vuole lottare fino alla fine su tutti i fronti e magari far diventare speciale questa stagione.

Inzaghi non ha messo limiti alla propria squadra, pur sottolineando più volte l’emergenza con cui sta facendo i conti negli ultimi tempi. Nessun limite, anzi ha alzato ancora di più la posta in palio affermando che gli obiettivi sono quattro e non tre, includendo anche il Mondiale per club. Per quello c’è tempo, mentre ora è il momento dell’Atalanta e del big match che può valere un pezzo di scudetto.

Poi ci sarà la pausa, quindi il rush finale con anche le sfide di coppa a Bayern Monaco (Champions) e Milan (Coppa Italia). Di tutto questo ha parlato, intervenuto a InterZone su Youtube, il giornalista Lapo De Carlo che segue da vicino le vicende legate alla società nerazzurra. Proprio dalla società parte con i cambi di proprietà che si sono susseguiti nell’ultimo decennio.

“L’Inter è una cosa strana – le sue parole – perché ha cambiato 4 proprietà in dieci anni, una cosa folle. Per poter costruire hai bisogno di avere solidità: all’Inter quando arriverà quello potremo dire che rientra nell’élite dei top club europei”.

Inter, De Carlo: “Con il Milan le riserve”

Dalla scrivania al campo con la sfida al Bayern in Champions: “Dico 51% Bayern e 49% Inter” la previsione di De Carlo.

Il giornalista poi aggiunge: “Con il Milan mi aspetto che l’Inter giochi con molte riserve”. Infine, un giudizio sul periodo che si sta vivendo con le tante polemiche che tirano in ballo anche i nerazzurri: “Noi siamo in un momento di bassissimo storico. Non è che ce l’han tutti con l’Inter, ma con se stessi. La gente non ama il calcio, ma i pettegolezzi”.