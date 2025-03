Sorpresa Thuram, decisione inaspettata: è UFFICIALE

La notizia riguardo il francese è appena arrivata ed è stata annunciata con un comunicato: in pochi se lo aspettavano

In pochi se l’aspettavano e in casa Inter speravano proprio la chiamata non arrivasse. Invece Marcus Thuram è presente nella lista dei convocati diramati dal ct della Francia Didier Deschamps per il doppio impegno di Nations League contro la Croazia.

In ballo c’è l’accesso alla final four della competizione, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia parlavano della possibilità che l’attaccante dell’Inter venisse risparmiato per preservarlo viste le sue condizioni fisiche non perfette. Invece l’ex allenatore della Juventus ha scelto di chiamarlo ugualmente e con lui ha convocato altri sei calciatori della Serie A. Nell’elenco figurano Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Guendouzi, Kone e Kolo Muani.

Tra le novità più attese il ritorno di Kylian Mbappe che l’ultima volta non era stato convocato. Questo l’elenco completo:

Portieri: Maignan, Chevalier, Samba;

Difensori: Clauss, Digne, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano;

Centrocampisti: Camavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery;

Attaccanti: Barcola, Dembélé, Doué, Kolo Muani, Mbappé, Olise, M. Thuram.

Non c’è, invece, Khephren Thuram, uno dei più in forma della Juventus in questo momento. Deschamps non ha ritenuto opportuno convocarlo preferendogli, per restare in Italia, Kone e Guendouzi.

Inter, Deschamps non lo risparmia: le condizioni di Thuram

Tornando a Marcus Thuram la speranza per l’Inter era che il francese fosse risparmiato dal doppio impegno con la sua Nazionale, considerate le non perfette condizioni fisiche.

Lo stesso Inzaghi prima della sfida di ritorno con il Feyenoord aveva parlato dello stato di salute del proprio calciatore spiegando che sta combattendo da mese con un problema alla caviglia: “Non riesce più ad allenarsi come prima – le parole del tecnico nerazzurro – e giocare con antidolorifici e infiltrazioni”. Ad avvalorare la tesi di Inzaghi le parole dello stesso Marcus Thuram dopo la sfida Champions, in cui ha segnato un gol e ne ha sfiorati altri: “Non sono ancora al 100%”.

Deschamps però non ha voluto rinunciare a lui e lo ha inserito ugualmente nell’elenco dei convocati della Francia per il doppio impegno contro la Croazia.